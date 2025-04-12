獨家》陸戰隊定位調整轉型 戰車營轉無人機營丶砲兵營變身火力營

海軍陸戰隊的戰車營，將調整為無人機營。圖為陸戰66旅的戰車部隊。（圖：取自中華民國海軍陸戰隊臉書專頁）

〔記者羅添斌／台北報導〕軍方規劃調整海軍陸戰隊的任務丶定位，並進行部隊結構調整，將過去以戰車丶砲車為主的攻式兵力，轉型為保有兩棲作戰能力的防衛勁旅。軍方人士今天透露，以戍守雙北及北部地區的陸戰隊66旅為例，內部結構將有重大變動，戰車營將改為「無人機營」丶砲兵營則是轉為「火力營」，包括防空連在內的旅本部各個直屬連，也將因應新式裝備的陸續加入，進行優化調整。

此外，為因應反艦飛彈部隊的陸續編成丶成軍，護衛飛彈固定陣地及飛彈機動發動射組安全的兵力需求大增，海軍的陸戰隊防空警衛群已在去年11月低調成立「戒護一營」，除了部分幹部之外，大部分兵力由義務役士官兵扛起守護飛彈車的重任，軍方人士說，配合海軍濱海作戰指揮部於明年元旦成立丶反艦飛彈大隊調整為地區的「打擊群」，「戒護營」的數量也將配合地區戒護任務的需要再增加。

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海軍陸戰隊的砲兵營，將調整為火力營。（圖：取自中華民國海軍陸戰隊臉書專頁）

海軍陸戰隊指揮部目前下轄陸戰66旅丶99旅丶防空警衛群丶烏坵守備大隊丶三軍聯訓基地指揮部，以及兩棲偵搜大隊丶登陸戰車大隊與戰鬥支援大隊等部隊單位，2支陸戰旅都轄有戰車營丶砲兵營及步兵營。

軍方人士說，國防部規劃調整海軍陸戰隊的任務丶定位，部隊的型態與結構也會隨之調整。陸戰隊66旅在今年年初就派出部隊前進駐守空軍松山基地，由陸戰隊參與承擔台北市市區重要軍事據點的防衛安全，不過，原本戍守在空軍松山基地的憲兵部隊並未撤走，而是與陸戰隊組成聯合衛戍戰鬥隊，共同承擔松山基地的防務。

為轉型為保有兩棲作戰能力的防衛作戰部隊，陸戰隊規劃將原本吃重的戰車丶砲車部隊進行轉型，並由陸戰66旅為首波調整單位。據了解，戰車營將改為「無人機營」丶砲兵營則是轉為「火力營」，至於旅本部轄下的各個直屬連，也將因應新式裝備的陸續加入，進行優化調整。

陸戰隊在今年3月在松山機場展示衛戍戰鬥能力時，現場也由陸戰隊官兵操作雙聯裝刺針飛彈等裝備，未來也將接裝肩射型（個人攜行式）刺針飛彈。（圖：取自國防部臉書專頁）

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