國防秘辛》創亞洲「高空滲透小組」國家紀錄 「神龍小組」起源揭密

正在空中實施高空跳傘隊形變換訓練的「神龍小組」。（圖：黎明文化出版授權提供）

〔記者羅添斌／台北報導〕國軍以高空跳傘丶高空滲透任務聞名國際的「神龍小組」，知名度高，但始終保有神祕的色彩，然而國人罕有聽聞的是，我國在1962年就成立「神龍小組」，更成為亞洲第一個擁有「高空滲透小組」的國家，羨煞不少國家。

由軍事作家黃竣民撰寫丶黎明文化公司出版發行的「空降神兵」一書，內容揭露我國航空特戰部隊的諸多祕辛，除了首度將國軍神祕的「涼山特勤隊」訓練過程公佈之外，也完整揭露「神龍小組」是怎麼產生的，還曾創下多項國際紀錄，至今仍為老傘兵們津津樂道。

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本報獲黎明文化公司同意授權，將「空降神兵」中有關「神龍小組」誕生的章節內容轉載，分享給讀者了解，當年在變動的大時代期間，發生的真人真事。

張輯善一家三口都曾是「神龍小組」的成員，能一起跳傘表演而傳為佳話。（圖：黎明文化出版授權提供）

以下內容轉載自「空降神兵」一書「壽山秀傘技丶神龍終有譜」章節：

當時任「空降步兵教導團」團長的俞伯音將軍於1960年10月訪美，除考察「布拉格堡」（Fort Bragg）（現更名為自由堡）美國陸軍第82空降師的傘兵訓練設施與第18空降軍的野戰演習外，更深受美軍安排的高空（1萬呎以上）定點著陸表演所吸引，因此在返國後即有組建類似單位的想法。其實美國陸軍早在1959年就正式組建了一支陸軍的傘兵隊，後來正式命名為「金騎士」（Golden Knights）並於1961年年中被賦予作為美國陸軍官方的空中表演部隊，與美國海軍的「藍天使」（Blue Angels）、空軍的「雷鳥」（Thunderbirds）飛行小組一樣，擔負著對外宣傳的公共關係和招募任務。

而當時美國陸軍第82或101空降師，麾下都有一個「高空滲透小組」，能夠執行較一般傘兵更艱難的高空滲透行動，在敵後襲擾破壞，執行特種情報的蒐集任務。而這一個組建的構想後來演變成「神龍小組」創立的宗旨，並在當時「空降步兵教導團」團長俞伯音將軍的支持下，於1962年春開始著手成立一支平時具有跳傘特技、戰時能執行高空滲透作戰的小組。在這個構想下，集合了一些志同道合的跳傘好手，讓這一支跳傘特技小組逐漸成形，並於同年11月先總統率高級將領們在壽山射擊場的時機大秀傘技而獲得層峰肯定，自此得以名正言順的擴大編組。這種單位的成軍，讓中華民國成為亞洲第一個擁有「高空滲透小組」的國家，也羨煞不少國家。

「神龍小組」在成立之後，旋即在島內各地展開高空特技跳傘的表演活動，小組人員在1萬4千呎的高空，跳離飛機後歷經75秒才拉開，降落傘下降的速度為7呎/秒（當時一般傘兵使用的主傘下降速度為16-24呎/秒），在張傘以前的空中滑行階段，組員們進行諸如交叉通過、兩人空中交會、疊傘…等技術高超的驚險動作，以公開表演的方式提高青年們對於跳傘的興趣，進而有意願投入傘兵的行列。甚至官方在當時（1974年）的台北青年公園還設置傘訓中心，而教練也都是陸軍「神龍小組」的隊員出身，吸引年輕人前來體驗刺激的跳傘訓練就更具有說服力。

官方如此大力推廣跳傘運動的原因，與當時的國策有關，在那個還打著「反攻大陸」口號的年代，吸引青年人力加入部隊成為作戰資源也是政府的一項重要任務，畢竟傘兵是空降到敵後作戰的攻擊型部隊，尤其是正規兩棲登陸作戰的演練在美軍眼皮下很難執行，小規模的空降滲透、敵後特工作戰，正是當時高層所一直仰賴傘兵存在的主要原因，此一現象在1960年代中期以前都還是主流聲浪。

美國陸軍「金騎士」跳傘隊除執行官方指定任務外，亦接受民間邀請的付費演出，活動價碼與演出的規則都有明確律定。（圖：美國陸軍）

「神龍小組」雖然是一種任務編組，早期主要由教官組或抽調各訓練營的人員組成（視任務的規模大小），但隨著國軍的組織精簡之後，目前基本上以教官組就能應付。任務的風險度高不言而喻，但成員嚴格的甄選程度，早已讓入選為小組的成員被視為傘兵中的一項至高榮譽，尤其是一家三口還曾經同時在「神龍小組」出勤的美談，也就是在國內傘兵界中素有“龍頭”稱號的首任組長張輯善上校。

他從1944年在雲南昆明加入傘兵第1團後，直至1982年官拜上校退役，個人將近40年的軍旅生涯，除了保有首位空降總統府（1950年）與國內最高跳傘紀錄（3,987次）外，其長子（張凱歌，服義務役時在高空排）、女（張凱樂，政戰學校畢業後任官），都曾在同一時期為「神龍小組」的成員一起參與多年的示範、表演活動，而令中外人士都不得不驚嘆。退伍之後的張輯善仍分不開最愛的跳傘，後來他還在翡翠灣擔任飛行傘的教官繼續翱遊天際，晚年更因為在社群平台上分享一支示範如何做蔥油餅的影片爆紅，創下數百萬次的點閱率，讓人不得不對這一位神龍的祖師爺肅然起敬。

而當年與「龍頭」張輯善教官擔任首次跳傘結婚儐相的趙富奇，則是從空軍醫務兵半路出家成為傘兵的國軍克難英雄，他在1951年獲選為「大陸特種聯合飛行任務陸軍小組」的組員，奉派至美國成立的「西方公司」，其任務是與空軍「第34中隊」（俗稱的“黑蝙蝠中隊”）合作出勤，他們在天黑時飛進大陸，天亮時離開，對中國實施情報偵察、護送敵後工作人員、空投物資…等機密特種作戰任務。

這樣高機密的任務一直持續到1956年5月，趙富奇前後執行了200多趟危險性的飛行，連續3年榮膺國軍的克難英雄，也是最早完成100次跳傘的4位傘兵之一。在機密任務解編之後，原本有13位傘兵在隊內，但其中5人卻壯烈犧牲。在這之後，他又回到傘教組擔任教官職務，繼續跟他的降落傘續前緣，軍旅總計37年真是驚險豐富。

趙富奇是極少數被編入空軍「第34中隊」對大陸執行機密任務的傘兵，他所搭乘改裝過的B-26「掠奪者」（Marauder）轟炸機，數次從共軍的高射砲火中歷劫歸來。（圖：軍事作家黃竣民攝，黎明文化出版授權提供）

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