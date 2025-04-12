陸軍「神龍小組」聞名國際 作家黃竣民揭露「女神龍」祕辛

陸軍航特部去年11月進行高空跳傘訓練時，當最後一名教官降落後，引起圍觀民眾一陣驚呼，原來竟是位「女神龍」，巾幗不讓鬚眉的氣勢，頓時成為全場「嬌點」。（資料照，記者陳彥廷攝）

〔記者羅添斌／台北報導〕由軍事作家黃竣民撰寫丶黎明文化公司出版發行的「空降神兵」一書，內容揭露我國航空特戰部隊的諸多祕辛，完整揭露「神龍小組」如何產生，引發諸多迴響及討論，而「神龍小組」中特殊的「女神龍」，更是將甄選標準丶訓練祕辛首度對外揭露。

黃竣民指出，當我國與美國斷交之後，儘管國際間已經愈來愈多國家承認中華人民共和國的政權，「神龍小組」卻是少數還能維持著對外宣揚軍威、拓展外交與戰技展示的單位。甚至改制後的「陸軍空降特戰司令部」，還在1980年對外招聘女性人員成立了女性神龍跳傘隊。

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神龍小組女性成員－鄧潔教官過去曾是陸軍601旅飛保廠航材庫組長時，目睹神龍小組精湛的跳傘表演後，她毅然報名參訓神龍小組的全軍招募。（取自中華民國陸軍臉書）

他表示，「神龍小組」的訓練，是出了名的嚴格，即使當時「女神龍」還是屬於聘僱人員的性質，身份並不是真正的軍職人員，但訓練與管理均比照辦理。隔年，包括有王月慧在內的6位女神龍完成訓練，隨隊在國內、外進行比賽、宣慰僑胞及活動表演的任務。她們高空跳傘最常表演的項目為定點著陸及花式跳傘（空中接力），由於相當受到矚目，因此一舉手、一投足之間都是媒體的焦點。這樣的過程一晃眼也過了十幾年，直到1994年才有首批的女性軍職人員（陳貴珍、徐家琪）成為「女神龍」，並以此為選員資格以利統一管理後才逐漸步入正軌。

黃竣民指出，雖然陸軍早在1967年就誕生過首位的女傘兵（當時的孫樹佛少尉完成5次空跳，成為我國傘兵建軍史上第一位獲得傘徽的女性軍官），這項紀錄甚至比美國陸軍還早。

他說，軍職「女神龍」的甄選標準，以當時第一批入選的標準為例，在參加「神龍小組」之前，傘兵必須先完成基本傘訓（空跳高度1,250呎），還得完成俗稱「鐵漢傘」的特種地形跳傘訓練（使用MC-1傘具，攜帶約30公斤的裝備，空跳高度2,500呎），之後進入高空傘的訓練（空跳高度4,000呎），跳滿60次後才能接受「神龍小組」的訓練。

他表示，以當時首批軍職「女神龍」退伍，也是國內首位原住民「女神龍」的陳貴珍而言，她所參與的訓練與表演高達498次，這還不含基本傘訓5次、MC-1傘20次、特種地形跳傘6次、保傘連自摺自跳6次，這樣的紀錄絕對打趴一堆男性的傘兵。而其姊姊陳梅珍士官長，也是在「空訓中心」服務多年，排灣族公主姊妹花一同是傘兵也在當地傳為佳話。

在成為神龍小組之前，除了基本傘訓、特種地形等訓練外，須完成高空滲透跳傘訓練班40次跳傘，及高空專精班的20次跳傘訓練，並在空中完成教官指定課目，才能結訓掛上神龍臂章。（取自中華民國陸軍臉書）

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