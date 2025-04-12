美系裝備全新加持 日「最上級」護衛艦首曝Mk41垂發系統

圖為日本海自最上級護衛艦「能代號」（FFM-3），2024年8月隨「出雲號」直升機護衛艦（DDH-183）參與印太遠洋部署（IPD24）之情形。可見「能代號」艦艏主砲後方位置，並無預留垂發系統的安裝空間。（日本海上自衛隊官方X帳號）

〔記者陳治程／綜合報導〕日本「最上級」（Mogami-class）多用途護衛艦，是海上自衛隊量產中的最新款水面艦，其高度匿蹤的船體不只廣受關注，未來也有望出口澳洲，為該艦發展再創新猷；而因應中國軍事威脅，防衛省先前決議向美採購先進的Mk41垂直發射系統，並安裝至該級艦上，日前已有當地軍事迷在港邊捕捉到首套垂發系統上船的畫面，引發熱議。

軍聞媒體《Naval News》報導指出，由日本當地軍事迷提供的照片，可見一艘停泊在三菱重工 （MHI）長崎造船廠區的最上級護衛艦「仁淀號」（FFM-7），其艦艏甲板的B砲位安裝了首套Mk41垂直發射系統，共有16個發射單元；該報導進一步指出，從「仁淀號」起服役的同級後續艦，都將搭載同型系統，提升打擊火力。

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Japan has started installing the first Mk 41 vertical launching system （VLS） for a planned fleet of 12 Mogami-class multirole frigates （also known as FFM） for the Japan Maritime Self-Defense Force （JMSDF）

Story by @TakahashiKosuke by @tamotaro

https://t.co/jKhbPJZDQu — Naval News （@navalnewscom） April 11, 2025

「最上級」護衛艦為日本防衛省於平成30年（2018年）拍板打造的新水面艦，計畫代號「30FFM」；根據海上自衛隊官方資訊，該級艦預劃建造12艘，並接續發展噸位更大的「新型FFM」。該級艦目前已有6艘服役、4艘下水，而本次曝光的「仁淀號」則是該級7號艦，於前（2023）年9月下水。

報導指出，最上級護衛艦的Mk41垂發系統，是日本三菱重工以直接商售（direct commercial sale, DCS）管道向美國洛克希德．馬丁採購，也是唯一獲得美方授權，能獨立生產、測試系統的日本廠商。

日本防衛省防衛裝備廳（ATLAS）揭露的「新型FFM」全艦示意圖，為現役最上級護衛艦的放大改良版。（擷自日本防衛省防衛裝備廳官方文件）

而在最上級艦後，日本計畫發展的10艘「新型FFM」，其標準排水量將增至4800噸，除配備新型防空飛彈（A-SAM），強化偵蒐系統，該型艦有機率會發展成飛彈護衛艦（FFG），更有望成為澳洲新型「通用巡防艦」設計方案，創下該系列艦出口首例。

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