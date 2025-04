美系裝備全新加持 日「最上級」護衛艦首曝Mk41垂發系統

圖為日本海自最上級護衛艦「能代號」(FFM-3),2024年8月隨「出雲號」直升機護衛艦(DDH-183)參與印太遠洋部署(IPD24)之情形。可見「能代號」艦艏主砲後方位置,並無預留垂發系統的安裝空間。(日本海上自衛隊官方X帳號)

〔記者陳治程/綜合報導〕日本「最上級」(Mogami-class)多用途護衛艦,是海上自衛隊量產中的最新款水面艦,其高度匿蹤的船體不只廣受關注,未來也有望出口澳洲,為該艦發展再創新猷;而因應中國軍事威脅,防衛省先前決議向美採購先進的Mk41垂直發射系統,並安裝至該級艦上,日前已有當地軍事迷在港邊捕捉到首套垂發系統上船的畫面,引發熱議。

軍聞媒體《Naval News》報導指出,由日本當地軍事迷提供的照片,可見一艘停泊在三菱重工 (MHI)長崎造船廠區的最上級護衛艦「仁淀號」(FFM-7),其艦艏甲板的B砲位安裝了首套Mk41垂直發射系統,共有16個發射單元;該報導進一步指出,從「仁淀號」起服役的同級後續艦,都將搭載同型系統,提升打擊火力。

Japan has started installing the first Mk 41 vertical launching system (VLS) for a planned fleet of 12 Mogami-class multirole frigates (also known as FFM) for the Japan Maritime Self-Defense Force (JMSDF)

