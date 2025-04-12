首驗陸軍基地訓練革新規劃 裝甲586旅演練M88A1救濟車夜間救援

裝甲586旅聯兵2營屬M60A3戰車昨（11）日進行夜間戰術機動之情形。（取自青年日報）

〔記者陳治程／綜合報導〕為提升常備部隊整體戰備能力，陸軍前（2023）年公布新版的基地訓練革新規劃後，今（2025）年起依預劃流路安排的進訓部隊試行。近期，位於中部的裝甲586旅聯兵2營官兵接受5天4夜不間斷的「作戰計畫鑑測」，考驗部隊官兵在特定戰場狀況想定下的應變能力，而在昨（11）日，聯兵2營更在馬路上實地演練M60A3戰車救援，圓滿完成為期13周的基地訓練。

過去三個月陸續接受各階段基地訓練的裝甲586旅聯兵2營，日前展開最後的「作戰計畫鑑測」，全營官兵在5天4夜晝夜不間斷想定下，驗證各級幹部指參作業、指揮程序與火力分配，並使下轄戰車、機步、火力連隊官兵熟稔作戰程序，並執行戰備裝載、精神動員、重要目標防護等課目，強化聯戰效能。



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裝甲586旅聯兵2營屬M88A1裝甲救濟車，昨（11）日在部隊作戰計畫鑑測期間，模擬M60A3戰車遭敵攻擊故障，遂行戰場救援任務演練。（取自青年日報）

而昨日深夜戰術機動期間，聯兵2營先後實施「戰力再整補」，10餘輛M60A3戰車，以及多輛CM32/33/34雲豹裝步戰鬥車等軍車的陣仗在道路中穿梭，引發民眾圍觀，也持續以實戰化訓練，深化戰場經營；值得一提的是，該營在機動期間臨時被下達M60A3戰車「遭敵攻擊故障」，部隊隨後出動M88A1裝甲救濟車，以130公斤的A支架構帶戰車脫離，強固裝備搶修能力。

本次進訓的586旅聯兵2營，除志願役官兵外，亦不乏一年期義務役、軍事訓練役轉服志願役的成員參與；而該部隊也是在陸軍前年公布基地訓練規劃革新後，於今年首以「普測」、「戰力射擊與鑑測」以及「作戰計畫鑑測」的新流路進訓，並在昨天順利完成為期13周的基地訓練課目。

因應一年期義務役復徵並加入基地訓練流路，陸軍今年起也相應調整主戰、守備部隊進訓頻次，前者擬改為2年1訓，後者續行1年一訓，提升部隊整體訓能。圖為586旅日前於南測中心進訓情形。（取自軍聞社）

隨著一年期義務役復徵，部隊員額、訓練需求上升，國軍也針對現行基地、專精訓練排程進行滾動調整。陸軍上（3）月底發布去（2024）年績效報告指出，常備部隊原先每隔1年半「下基地」的頻率，未來計畫改為2年1訓，配合目前1年1訓的步兵旅等守備部隊，未排入基地訓練者則轉受專精輪訓；另一方面，陸軍也有意規劃將現有的13周基地訓練縮短為9周，並視情形安排試驗證。

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