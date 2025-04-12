打造台海成共軍卻步「地獄景象」 國造攻擊型無人機擬加倍量產

我國現有攻擊型無人機戰力比較。（製表：記者涂鉅旻）

〔記者羅添斌／台北報導〕美軍印太司令帕帕羅本月於美國眾院軍委會重申，為有效嚇阻中國可能對台灣發動的攻擊，美國必須大力提升無人自主系統的發展與部署，在台灣海峽打造令敵軍卻步的「地獄景象」（hellscape）。軍方人士今天指出，台灣要具有足夠數量的攻擊型無人載具，以及建立量產目標的自主供應鏈，這代表著國造攻擊型無人載具系統的量產，不會停止，反而要規劃後續倍增的量產計畫。

他表示，列在海空特別預算中的幾個項目，萬劍彈已在去年底結案，雄昇飛彈系統今年的預算只剩1億元，代表即將完成，而無人攻擊載具的量產計畫到今年底要結案，軍方正在檢討及評估，是否將攻擊型無人載具的後續量產計畫改列為年度預算，繼續對後續機型攻擊型無人載具的量產，或是可改列入最新一階段的特別預算項目內。

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他指出，從國外實際作戰的案例及經驗分析，攻擊型無人載具在戰場上的消耗量非常大，不是幾百架丶幾千架就能因應防衛作戰，也因此除了要有充足的戰備丶庫儲數量之外，最重要的是，國內必須建立起攻擊型無人載具，包括各項零組件丶火工丶導控段等的自主生產能量。

軍方人士說，美軍所謂的在台灣海峽打造令敵軍卻步的「地獄景象」（hellscape），指的是從空中丶岸際丶水面及水下各個層面，以最低使用人力，但可對敵方船艦進行攻擊丶癱瘓作戰的無人載具，包括空中的游盪彈藥丶攻擊型人機，水面的攻擊型無人艇丶水下的半潛式無人攻擊艇，以及最具摧毀力的陸基反艦飛彈系統，可透過指揮管制系統對重點目標進行全方面的飽和攻擊，或是透過火力協調任務分配，以攻擊型無人載具突破敵方防衛網進行重點打擊。

他表示，軍方除了已向美方採購逾千架彈簧刀300、Altius 600M-V兩型攻擊無人機，並規劃後續加倍採購之外，在國造攻擊型無人載具部分，國軍未來將籌獲四型攻擊型無人載具。第一是可直接打擊敵軍，但是射程較短的機種；第二種則有如「巡飛彈」（或稱遊蕩彈藥）的能力，也就是可在空中盤旋鎖定目標後，再施以自殺式打擊；第三種則是師法先進國家技術，期望籌獲可垂直起降，並改變飛行姿態的機種。第四種則是功能形同飛彈、但是成本較低的無人載具。

對共軍大型船艦最具威嚇力的就是反艦飛彈，圖為圖為中科院曾公佈國造雄三丶雄二反艦飛彈及美製魚叉反艦飛彈的作戰實力。（圖：截取自中科院YT官方頻道）

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