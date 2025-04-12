美軍上網兜售退役的KC-10加油機 可望由民間公司收購

在美國空軍服役43年的KC-10空中加油運輸機去（2024）年9月退役，全機隊正式進駐亞利桑那州的飛機墳場，不過，美國聯邦總務署（GSA）上網公告一批10架的二手同型機待售，引發關注。（美國空軍官網）

〔記者陳治程／綜合報導〕美國空軍近年推動空中加油機隊更新，強化長程兵力投射，其中，從1980年代服役至今的KC-10加油機已於去（2024）年9月全數退役，進駐亞利桑那州的飛機墳場；不過，美國國防部近期開始上網兜售部分的退役同型機，儘管這批舊機退役得早、且無在役期間配置的加油管，但外媒分析，這些飛機仍有機會由民間公司收購，重獲新生。

軍聞網站《戰區》（The War Zone）報導，美國聯邦總務署拍賣網（GSA Auction）本（4）月公告了10架預劃出售的KC-10空中加油機、最低競標金額50萬美金，當地時間下周二（15日）開賣，但網站資訊顯示，這些退役機均未配備加油管（boom），需要由得標者自行安裝，或選用其他軟管系統。

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美國聯邦總務署本（4）月上網兜售10架已退役的KC-10加油機，從生產序號來看，均是較早退役的機種，且均無配備機尾加油管。（擷自聯邦總務署拍賣網）

有趣的是，該報導進一步補充，這批待售的飛機現停放於美國亞利桑那州「戴維斯－蒙森」空軍基地（Davis-Monthan AFB），也就是俗稱的飛機墳場裡；由於退役得早，因此曾被「殺肉」充作其他二手機的零料件庫，而美國空軍也向其證實，這十架飛機目前都「無法飛行」（non-flyable status）。

美軍的KC-10空中加油機，是由麥道公司（後由波音公司併購）的DC-10三引擎民航客機改裝而成，全機近9成零件與民航版機型通用，並於1981年服役至去年9月全數退役，服役生涯長達43年。作為KC-135加油機的後進搭檔，KC-10全機搭載三具CF6渦扇發動機，滿載時可攜行35萬6千磅（160噸2百公斤）重的補充燃油，曾參與過波灣戰爭、南斯發夫內戰，以及中東反恐戰爭，資歷豐富。

2024年9月26日退役的最後一架KC-10加油機，生產序號91-0948。（美軍DVIDS網站）

圖為美國民間空中加油公司Metrea旗下的KC-135R加油機，為美國海軍的F/A-18D戰機進行空中加油。（美國Metrea公司官方Linkedin帳號）

報導進一步分析，有機會收購這些前美軍加油機的民間公司，分別是美國維吉尼亞州的Omega Air，以及總部位於華盛頓特區的另一家同業Metrea；前者現有同系列的KDC-10型機，後者則曾在去年收購14架KC-135R型機，並分別與美國海軍、印度空軍簽署合作協議。不過，由於KC-10型機的在役數量已不到10架，所以在採購之外，續維飛機的妥善率也是一道不小的挑戰。

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