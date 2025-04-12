空勤總隊黑鷹117年進駐松山機場 新大樓棚廠廳舍外觀搶先看

空勤總隊臺北棚廠廳舍在112年5月動工，預計117年3月竣工後，進駐黑鷹與海豚2型直升機，強化北臺灣山林與海域空中救援量能。（圖：取自空勤總隊臉書專頁）

〔記者羅添斌／台北報導〕為提升我國空中救災效能，內政部空中勤務總隊規劃在臺灣本島：臺北、臺中、高雄、花蓮及臺東5個地區建置救災直升機駐地，以就近、快速派遣飛機執行空中救援任務，時刻守護民眾生命與財產安全。112年5月臺北棚廠廳舍動工，預計117年3月竣工後，進駐黑鷹與海豚2型直升機，強化北臺灣山林與海域空中救援量能。

空勤總隊本週在臉書專頁公佈臺北棚廠廳舍的示意圖。空勤總隊指出，目前空勤總隊臺北駐地棚廠廳舍，是整併前空中警察隊使用至今已逾40年，建築物老舊且空間有限，僅能容納2架海豚直升機，黑鷹直升機無法進入棚廠內維修保養，另外，機組人員待命備勤環境更為侷促，亟需改善。109年獲得行政院支持挹注經費，委託國土管理署（前為營建署）專業代辦，執行興建工程招標和監造。

請繼續往下閱讀...

空勤總隊臺北棚廠廳舍預計117年3月竣工，屆時規劃佈署3架黑鷹直升機與3架海豚直升機常駐北臺灣，搜救範圍涵蓋北部海域我國航空識別區與金門、馬祖離島。（圖：取自空勤總隊臉書專頁）

117年竣工後，規劃佈署3架黑鷹直升機與3架海豚直升機常駐北臺灣，搜救範圍涵蓋北部海域我國航空識別區與金門、馬祖離島，並經由評估任務區域環境、航程、載重等綜合狀況，派遣最適機型執行空中救援，安全圓滿達成任務。

空勤總隊肩負空中救災、救難、救護、觀測偵巡及運輸等五大任務，是我國唯一公務航空器執行空中救援任務及機隊管理維護的機關。空勤總隊表示，空勤機組員不畏天候變化、嚴峻地勢與洶湧波濤的救援環境，憑藉著飛行專業用自己生命拯救被救者的生命，20年來已累計執行各類空中任務達11萬4,744架次，成功救援人數8,505人，維繫無數家庭圓滿和幸福。有位被救者回憶待救當時心境，說到：「聽到直升機螺旋槳的聲音是這輩子最美妙的聲音，因為這代表我能活下去了。」

行政院已經針對海豚機隊核定性能提升的計畫，升級後的海豚直升機，可以和黑鷹直升機搭配，確保高、低空的各類救援任務，都能安全、有效地執行。（圖：空勤總隊提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法