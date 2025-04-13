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軍武 > 軍情動態 > 國際軍情

F-16飛行員陣亡 澤倫斯基追授「烏克蘭英雄」

2025/04/13 07:59

烏克蘭空軍近日指出，26歲的F-16戰機飛行員伊凡諾夫4月12日在一次作戰任務中不幸死亡，這也是烏軍接收F-16戰機後二度有飛行員陣亡。圖為烏克蘭空軍F-16戰機同型機。（美聯社）烏克蘭空軍近日指出，26歲的F-16戰機飛行員伊凡諾夫4月12日在一次作戰任務中不幸死亡，這也是烏軍接收F-16戰機後二度有飛行員陣亡。圖為烏克蘭空軍F-16戰機同型機。（美聯社）

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭去年從西方盟友手中接收一批F-16戰機，強化防空、進攻戰力，不過，26歲F-16戰機飛行員伊凡諾夫（Pavlo Ivanov）12日在作戰任務中不幸陣亡，這也是烏軍接收F-16後二度傳出飛行員陣亡，總統澤倫斯基也證實此事，並為伊凡諾夫之死哀悼。

澤倫斯基在社群媒體「X」表示，軍方官員已針對伊凡諾夫此次的戰鬥情況提供報告，目前正在查明所有情況。澤倫斯基強調，烏克蘭的F-16、幻象和米格戰機，所有的航空作戰單位都英勇地執行任務，保衛國家並支援地面行動，空軍也參與保衛烏克蘭免受俄羅斯飛彈和無人機的行動。

澤倫斯基透過總統府官方聲明指出，有鑑於伊凡諾夫在保衛烏克蘭國家主權，以及為烏克蘭人民無私奉獻中所表現出的個人勇氣，追授他「烏克蘭英雄」稱號以及「金星勳章」。

伊凡諾夫是烏軍接收F-16戰機後第二名殉職飛行員，首位在執行任務時陣亡的飛行員是去年8月下旬戰死的梅斯（Oleksii Mes）。

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