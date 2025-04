F-16飛行員陣亡 澤倫斯基追授「烏克蘭英雄」

烏克蘭空軍近日指出,26歲的F-16戰機飛行員伊凡諾夫4月12日在一次作戰任務中不幸死亡,這也是烏軍接收F-16戰機後二度有飛行員陣亡。圖為烏克蘭空軍F-16戰機同型機。(美聯社)

〔即時新聞/綜合報導〕烏克蘭去年從西方盟友手中接收一批F-16戰機,強化防空、進攻戰力,不過,26歲F-16戰機飛行員伊凡諾夫(Pavlo Ivanov)12日在作戰任務中不幸陣亡,這也是烏軍接收F-16後二度傳出飛行員陣亡,總統澤倫斯基也證實此事,並為伊凡諾夫之死哀悼。

澤倫斯基在社群媒體「X」表示,軍方官員已針對伊凡諾夫此次的戰鬥情況提供報告,目前正在查明所有情況。澤倫斯基強調,烏克蘭的F-16、幻象和米格戰機,所有的航空作戰單位都英勇地執行任務,保衛國家並支援地面行動,空軍也參與保衛烏克蘭免受俄羅斯飛彈和無人機的行動。

澤倫斯基透過總統府官方聲明指出,有鑑於伊凡諾夫在保衛烏克蘭國家主權,以及為烏克蘭人民無私奉獻中所表現出的個人勇氣,追授他「烏克蘭英雄」稱號以及「金星勳章」。

伊凡諾夫是烏軍接收F-16戰機後第二名殉職飛行員,首位在執行任務時陣亡的飛行員是去年8月下旬戰死的梅斯(Oleksii Mes)。

