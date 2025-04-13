「漢光兵推」海空聯合作戰成功 顧立雄要國軍續練聯戰計畫與備援

國防部長顧立雄昨日出席漢光演習電腦兵推統裁官會議。（取自國防部發言人臉書）〔記者涂鉅旻／台北報導〕為期14天的「漢光41號」電腦兵推已實施過半，國防部長顧立雄昨（12）日出席這場演習的統裁官會議時，除了透露防衛軍已靈活運用戰術戰法，海空協力達成一次成功的聯合作戰之外，也對後續的演習做出指導，期盼官兵藉此驗證國軍聯合作戰計畫、備援機制，提升整體戰力與應變能力。

俗稱電腦兵推的「漢光41號」電腦輔助指揮所演習，自本月5日至18日登場，共為期14天13夜創下近年最長紀錄。這項操演主要以中國採灰色地帶襲擾，以及解放軍2027年進犯台灣為背景，同時也把中國可能「由演轉戰」的想定納入，運用「聯合戰區層級模擬系統」（JTLS）平台，進行全天候對抗，驗證聯合作戰計畫適切性及可行性。

根據國防部發布訊息，國防部長顧立雄繼8日視導演訓，12日再參與統裁官會議，他在會中表示，這項演習已進入第8天，前階段完成常態危機處理、灰色地帶應處及聯合反登陸作戰等重要課目，防衛軍整體演練成果良好，亦激盪出許多值得精進的新思維。

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顧立雄接著說，截至12日，防衛軍已靈活運用戰術戰法，海空協力達成一次成功的聯合作戰。在接下來6天的演習期程中，配合攻擊軍行動方案，將持續磨練防衛軍削弱戰略等執行成效。他要求，各級部隊務必掌握訓練節奏，持續達成預定訓練目標，另外，攻擊軍也應營造高張力戰場情境，誘導防衛軍實施演練，以增強防衛軍的戰備應處效能。

顧立雄強調，電腦輔助指揮所演習無關勝負，而是以貼近實戰的精神，磨練防衛軍聯合作戰整體效能，並在後續的操演中，統裁部應持續設計指揮所轉移、通資中斷與通訊備援等狀況，以驗證各層級指管系統韌性，確保在實際戰況中，仍能保持有效的指揮與協同。

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