「萬安」防空演習要更逼真 加碼「急救站」開設驗證地方醫療量能

去年度萬安47號演習期間，彰化高鐵站模擬遭敵飛彈襲擊，站務人員引導民眾進行疏散、避難演練。（資料照）〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部今年度「漢光41號」演習長達10天9夜，全國各縣市也將分批實施「萬安」防空演習，藉此因應敵軍對台發動空襲時，各機關、民眾的應處作為。根據國防部公開資訊，各地方政府於今年度萬安演習將持續擬真防空避難、救濟站開設外，也將首度納入「急救站」設置項目，藉此驗證現場醫療量能。

根據國防部規劃，攸關國軍全員、全裝、部分實彈訓練的漢光41號演習「實兵演練」，將於今年7月9日至18日登場，並結合「萬安」、「同心」、「自強」及「2025城鎮韌性」演習。而攸關各機關、全民防空作為的「萬安48號」演習，也將配合漢光實兵演訓登場。屆時，各縣市將擇定一日下午1點半至2點間，發送防空警報音，民眾須遵從憲警引導，進行合宜的避難舉措。

往年萬安演習期間，澎湖縣政府與其他單位曾模擬馬公油槽被炸，進行大規模搶救作業。（資料照，記者劉禹慶攝）根據國防部本月初發布的去（113）年度施政績效報告，由中央、地方政府協力實施的「萬安」全民防空演習，今年22個地方政府將各擇定3個鄉、鎮、市、區，驗證民眾實際進入防空避難設施的相關作為。這項演訓自前年開辦，各縣市先擇定1個下級行政區，去年則增至2個，有逐年擴大規模趨勢。

另外，這份施政績效報告也提到，各地方政府今年擇定1處「救濟站」實施災民轉移收容演練，並且首度將「急救站」現場醫療處理併同納入驗證，強化民防設施整備作為。

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全動署公開資訊則指，包括「戰時災民收容救濟站」、「急救站」開設、戰災搶救等演練，都會在防空警報解除後實施一小時，也就是下午2點至3點間，藉此強化鄉、鎮、市、區層級的醫療救護能力。桃園市政府於去年萬安演習期間，在龜山國中戰時災民收容救濟站開設演練，內部收容設施相當完備，包括各式帳棚、廚房、物資區等，也有提供飼主及寵物專用的收容空間。（資料照，記者鄭淑婷攝）

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