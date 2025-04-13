德國領軍 11國組建「電戰聯盟」助烏克蘭反制俄軍

德國士兵操作羅德史瓦茲（Rohde&Schwarz）電子作戰裝備。新成立的電戰聯盟旨在向烏克蘭提供此類關鍵能力。（圖取自德國國防部專頁）〔編譯陳成良／綜合報導〕德國國防部近日宣布，其將領銜成立一個新的「能力聯盟」，聯同其他10個國家，專注向烏克蘭提供電子作戰（Electronic Warfare, EW）裝備與專業知識。這項倡議是在最近一次於德國蘭斯坦空軍基地（Ramstein Air Base）舉行的烏克蘭國防聯絡小組（成員涵蓋50多國）會議上正式公佈的。

烏克蘭軍聞網站《Militarnyi》報導，這個新成立的電子作戰聯盟是第九個旨在援助基輔的「能力聯盟」，將聚焦於相關電子作戰設備的採購、烏克蘭人員的培訓，以及相關政策與作戰準則的發展三大領域。德國國防部在聲明中特別提到，透過此聯盟獲得的知識與經驗，也將有助於提升德國聯邦國防軍（Bundeswehr）自身的電子作戰能力。

德國官員強調，電子作戰能力對於保護軍事和民用基礎設施至關重要。德國軍方發布的新聞稿指出，「在現代條件下，對電磁頻譜的控制是有效執行作戰行動的關鍵，這尤其適用於無人機的使用與防護。」

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圖為4月蘭斯坦（Ramstein）會議期間簽署合作協議。該次會議宣布成立新的援烏電戰聯盟。（圖取自烏克蘭國防部專頁）最近一次的蘭斯坦會議於4月11日在布魯塞爾舉行，議程涵蓋了防空、武器交付以及國防工業合作等多項議題。在此次會議上，多國宣布了額外的援助計畫，與會各方討論並承諾支持烏克蘭的總金額已超過210億歐元（約新台幣約7684億元）。

除了主導電子作戰聯盟外，德國國防部長皮斯托瑞斯（Boris Pistorius）也在此次會議上確認，德國將額外提供30枚飛彈，供其先前援助烏克蘭的「愛國者」（Patriot）防空系統使用。此外，德國也計劃再移交4套IRIS-T防空系統及其所需搭配的飛彈，持續強化烏克蘭的空防力量。

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