快撐不住了 日本海自考慮買C-17運輸機替換C-130R

日本海上自衛隊的C-130R運輸機面臨妥善問題，傳日本考慮採購C-17運輸機取代。（取自日本海上自衛隊網站）〔記者涂鉅旻／綜合報導〕日本海上自衛隊考慮汰換用於運補的運輸機，根據外國軍聞網站引述日本媒體報導，考量現役6架C-130R運輸機面臨妥善問題，日本海自考慮採購C-17運輸機取而代之，但尚須討論後定奪。

根據外國軍聞網站Defense Blog本月11日引述日本電視台（NTV）報導，海上自衛隊於2011年東日本大地震期間，向美國採購6架C-130R運輸機。這些飛機原本是具備加油能力的KC-130R加油機，被美軍封存於沙漠，在拆除加油裝備、改裝為運輸機後，以每架飛機200億日圓（約新台幣45億元）的價格供售給日本。

不過，海自所屬C-130R機隊已面臨妥善問題，即使日本政府於2022年編列128億日圓（約新台幣28億元）執行後勤維護，卻難以解決設備退化、生鏽、裂縫等機體老化問題，不僅6架飛機同時停飛數個星期的狀況不再罕見，日本政府人士更稱，即使僅維持1至2架飛機的能力也相當困難。

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因此，日本海自考慮向美國採購C-17運輸機替代C-130R運輸機，解決硫磺島、南鳥島等太平洋偏遠島嶼的運補問題。但報導提及，美國已不再生產C-17運輸機，且所需跑道比C-130系列運輸機來得長。美國政要曾於2021年搭乘C-17運輸機來台。（資料照，圓山大飯店提供）

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