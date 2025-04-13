外國版水域跳傘 美173空降旅400名官兵集體「跳湖」練水性

美軍陸軍第173空降旅400餘名官兵上周在義大利加爾達湖進行水域跳傘相關訓練。（取自美軍陸軍第173空降旅臉書）〔記者涂鉅旻／綜合報導〕我國航特部傘兵須搭乘運輸機參與「海跳」訓練，藉此磨練空降於海上時的應處作為，而美國空降部隊也有類似訓練。根據外媒報導，美軍陸軍第173空降旅400餘名官兵，近日搭乘運輸機、直升機在義大利加爾達湖，進行水域跳傘等相關訓練，藉此增加在複雜地形執行勤務的能耐，也培養官兵落水後的應處作為。

美軍官媒《星條旗報》（Stars and Stripes）11日報導，美軍陸軍第173空降旅400餘名官兵上周在義大利加爾達湖進行水域跳傘訓練，但實際上，其中226人搭乘飛機、操作T11傘具空降，另有200人直接從低飛的直升機跳入湖泊，並沒有操作傘具。在這個被視為觀光勝地的湖泊實地訓練前，官兵先是在游泳池完備相關訓練，熟習落水後如何脫離降落傘。

美軍陸軍第173空降旅400餘名官兵在義大利加爾達湖傘降，水面船隻立即馳援。（取自美軍陸軍第173空降旅臉書）雖然有數十名官兵親屬見證這場操演，但美國陸軍173空降旅發言人法蘭奇（Jennifer French）上尉表示，這不僅是一場表演，而是磨練水域跳傘與直升機投送的能力，增加參與高風險、複雜任務的信心。

我國航特部傘兵也須接受「特種地形跳傘訓練」，除了在陸地上的傘降，也定期在屏東大鵬灣實施水域跳傘訓練，官兵先搭乘C-130運輸機從1250呎（約381公尺）落下，並須精準地降落至指定海域。官兵跳入海中後，必須依序解開繫身帶、副傘連結鈎、胸帶及腿帶後，迅速滑離傘降區，在教官指導下完成收傘。我國航特部傘兵在大鵬灣參與水域跳傘訓練。（資料照）









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