美國海軍沒錢了 可轟水面艦的HALO極音速飛彈計畫喊卡

美國海軍已於去年秋季取消HALO極音速飛彈計畫。（取自美商洛馬官網）〔記者涂鉅旻／綜合報導〕美國海軍已取消一項先進反艦飛彈的發展計畫，根據數家外國軍聞媒體報導，美國海軍基於成本考量，因此已於去年秋季將簡稱HALO的空射極音速反艦飛彈研發計畫取消，並致力於AGM-158C亞音速反艦飛彈的後續發展。

HALO是「極音速空射攻勢」（Hypersonic Air Launched Offensive）反水面艦武器的簡稱，綜合《海軍新聞》（Naval News）、《戰區》（The War Zone）等外國軍聞網站於10日、11日報導，美國海軍新聞發言人佛蘭德斯（Ron Flanders）上校表示，美國海軍考量預算限制，無法在計畫交付期內部署，因此已於去年秋季取消了HALO計畫工程與製造開發工作。

美國海軍原指望，HALO飛彈是因應先進與新興威脅的關鍵，並得以擴充既有的武器庫，並期望於2029財年達成早期作戰能力（EOC），最晚於2031財年達到初始作戰能力（IOC）。但隨著這項計畫取消，代表美國海軍仰賴極音速武器，從防區外打擊敵軍高價值水面目標的規畫，出現重大轉折。

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因此，美國海軍規劃，將優先著重於發展洛馬公司研製的AGM-158C長程反艦飛彈（LRASM），這款飛彈雖僅能亞音速飛行，卻可供F/A-18E/F戰機、F-35戰機、B-1B轟炸機等軍用飛機掛載，光是早期次型號就可攻擊560公里以外目標，先進的次型號更可把射程延伸至1000公里左右。美軍F-35B戰機今年初外掛AGM-158C飛彈進行測試。（美軍DVIDS網站）

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