烏克蘭F-16戰機墜毀 BBC：可能遭俄防空飛彈擊落

F-16戰機去年8月間翱翔烏克蘭天際。（路透）〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭飛官伊凡諾夫（Pavlo Ivanov）駕駛的F-16戰機，12日遭俄軍飛彈擊落殉職，得年26歲，英國廣播公司（BBC）烏克蘭分社引述消息指，此事件不僅是烏克蘭空軍的重大損失，也讓各界高度關注甫投入戰場的F-16戰機安危。

BBC引述的烏克蘭政府消息人士說法稱，事發當時，俄軍共朝該架F-16戰機發射3枚飛彈，可能是來自俄軍S-400陸基防空系統的防空飛彈，或是R-37長程空對空飛彈，確切原因與詳細情況仍待調查釐清。

烏克蘭空軍證實，26歲的F-16戰機飛行員伊凡諾夫4月12日在一次作戰任務中不幸殉職。（取自臉書）這名消息人士特別強調，這起F-16戰機遭擊落事件，已排除友軍誤擊的可能性。因為，伊凡諾夫少校執行戰鬥任務時，空域及周邊地區未部署任何烏軍防空系統，使得俄軍攻擊成為最有可能的解釋。

伊凡諾夫在4月12日駕駛F-16戰機執行戰鬥任務時不幸殉職。事件發生後，烏克蘭總統澤倫斯基表示已聽取軍方相關簡報，並指示務必徹查所有事故相關情況。澤倫斯基同日也追授伊凡諾夫「烏克蘭英雄」的最高榮譽稱號，表彰其英勇貢獻。

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