大工程！美軍愛國者飛彈部隊赴中東 要73架次運輸機才載得完一個營

日本自衛隊所屬MIM-104愛國者三型飛彈年初才與美軍C-17運輸機進行演訓。美軍印太司令帕帕羅說，為因應在中東部署一個營的愛國者飛彈，需要73架次C-17運輸機執行任務。（取自美國空軍網站）〔記者涂鉅旻／綜合報導〕美國與伊朗12日就核議題進行談判，同時面對伊朗支持的葉門組織「胡塞武裝」（又稱青年運動）不斷襲擊。為此，美軍除了派卡爾文森號航空母艦馳援中東，美軍印太司令帕帕羅（Samuel Paparo）上將日前表示，美軍已自印太司令部調派一個營的愛國者三型飛彈部署至中東，這次調度共計派出73架次C-17運輸機執行載運任務。

考量胡塞武裝持續在紅海發動攻勢，美軍除了持續駐紮於中東的杜魯門號航艦打擊群，卡爾文森號航艦打擊群也已抵達中東，攜手對胡塞武裝施以更大力道的空襲；美國與伊朗12日也在阿曼進行核談判，預計19日再舉行一次。

對於中東局勢變化，美軍官媒《星條旗報》（Stars and Stripes）11日報導，美國參議院軍事委員會上周四（10日）召開會議邀請帕帕羅列席，帕帕羅於會中表示，隨著美軍強化在中東地區的防務，因此已從印太司令部調派一個營的愛國者飛彈部隊，前往美軍中央司令部所轄區域部署。

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美軍印太司令帕帕羅上將。（美聯社檔案照）帕帕羅說，要載運一個營的愛國者飛彈部隊，需要出動73架次的C-17運輸機，每一架C-17運輸機的負載重量高達17萬磅（約77.2噸）。

這篇報導引述美國陸軍統計，一個愛國者飛彈營下轄4個連，每個連有一套系統，包含8個發射器，還有雷達、控制站與發電機各一組。不過，這並未計入備彈、附屬裝備與零件的數量。

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