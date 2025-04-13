美軍新一代遠程火力 PrSM精準飛彈完成關鍵測試

洛馬PrSM飛彈獲美軍認證，將進入全速生產階段。（圖：美國陸軍）〔編譯陳成良／綜合報導〕軍聞網站Defence Blog報導，美國陸軍新一代遠程精準打擊武器「精準打擊飛彈」 （Precision Strike Missile, PrSM），4月10日成功完成一項關鍵的生產資格鑑定測試，驗證其性能與戰備狀態，為美國陸軍火力現代化邁出重要一步。

這次測試使用M270A2多管火箭系統（MLRS）進行，飛彈按計畫精準擊中預定目標。根據美國陸軍飛彈與太空計畫執行辦公室（Program Executive Office Missiles and Space）的說法，飛彈飛行過程中的所有參數均符合預期，再次確認其可靠性與作戰效能。這次成功測試，對於美國陸軍推動遠程精準火力的現代化至關重要。

陸軍少將羅薩諾（Maj. Gen. Frank Lozano）表示，這次測試是PrSM計畫的另一個重要里程碑，展示這款飛彈與陸軍M270A2發射車的整合能力。他強調，PrSM將為前線官兵提供足以改變戰局的關鍵能力，使其能夠以更高的精準度和殺傷力，打擊遠距離外的目標。

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PrSM的開發目的在於汰換服役已久、日漸老化的「陸軍戰術飛彈系統」（ATACMS），為野戰砲兵部隊帶來更遠的打擊範圍，和更高的命中精準度。目前進入資格鑑定階段的PrSM第一階段（Increment 1）版本，將賦予美軍打擊敵方縱深目標的能力，從而在複雜的作戰環境中，大幅增加戰術彈性與選擇。

這款飛彈系統的主要承包商為洛克希德．馬丁公司（Lockheed Martin），PrSM的設計目標是能有效癱瘓、壓制並摧毀敵方的多種高價值目標，例如防空系統、指揮管制中心以及後勤補給節點等。該系統採用開放式架構設計，有利於未來的性能提升，並能更融入美軍的聯合作戰體系。

自這項計畫啟動以來，PrSM已經歷多次成功的實彈測試，計畫進度均符合預期。預計在完成後續的作戰評估（operational evaluation）後，PrSM將可望投入全速生產階段，正式列裝部隊。

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