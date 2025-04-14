川普想重振美國造船業救海軍 外媒點名日、韓、澳可幫忙

南韓正祖大王號神盾驅逐艦。（取自南韓海軍臉書）〔記者涂鉅旻／綜合報導〕美國總統川普上周簽署一項行政命令盼重振美國造船業，同時要調查美國海軍造艦進度落後原因，並稱可能向關係密切的國家採購船艦。外國軍聞網站《戰區》（The War Zone）11日分析，南韓、日本都在建造近似於與美國「伯克級」神盾驅逐艦的艦艇，也可能透過AUKUS協議，運用澳洲的常規艦艇建造能力來滿足需求。

川普9日簽署與提振造船業有關的行政命令後，10日對媒體表示，美國可能會向國會提出申請，並向關係密切的國家採購船艦，藉此滿足美國所需。

雖然川普並未明確表達，其所言的船艦採購案是否包含軍艦，不過，美國軍艦的建造進度嚴重落後已成事實。



美國聯邦審計署的統計資料顯示，勞動力與基礎設施是美國海軍造艦落後原因，美國海軍原定今年達到313艘軍艦的目標，但回顧2019年至2023年共5年間，美國海軍原計畫籌獲11艘維吉尼亞級核動力潛艦、15艘伯克級驅逐艦，卻只各獲得4艘、7艘。且興建當中的45艘艦艇，其中37艘、約82％遭遇5個月至3年以上不等的延誤情形。

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日本摩耶號護衛艦搭載神盾戰鬥系統，與美軍伯克級驅逐艦規格相近。（取自日本海上自衛隊臉書）《戰區》11日的分析稿點名幾個國家，可能替美國打造軍艦解除燃眉之急。首先，南韓與日本正在建造類似於伯克級神盾驅逐艦的艦艇，例如南韓持續建造「正祖大王號」等KDX-III第二批次驅逐艦，日本則已有三個級別的神盾驅逐艦，同時正在打造「最上級」護衛艦，這二個國家還具備建造噸位較小的作戰艦、後勤艦艇等能力。

除此之外，由於澳洲與美國、英國共組「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS），這篇分析也點名，美國也可能透過AUKUS，運用澳洲的常規艦艇建造能力滿足需求。

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