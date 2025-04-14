漢光兵推日夜不間斷 官兵手機都要放「養機場」保密

漢光電腦兵推為講求保密，參與者都須交出手機集中保管於「養機場」。（取自國防部發言人臉書）〔記者涂鉅旻／台北報導〕為期14天13夜的「漢光41號」電腦兵推自5日實施以來，即將邁入尾聲，國防部昨（13）日晚間再公布部分演訓資訊，除了官兵須晝夜不間斷地持續推演，參與演習者出入管制區域時，也得配合憲兵實施安檢，並將手機集中放置於俗稱「養機場」的保管櫃並上鎖，落實保密安全。

國防部今年度「漢光41號」電腦輔助指揮所演習（俗稱電腦兵推）自本月5日實施至18日，為期14天13夜已創下近年最長紀錄。值得注意的是，這次操演除了納入中國「灰色地帶」襲擾、「由演轉戰」情境，也把中國犯台的時間背景設定於2027年，與近年以「當下」為背景的情境完全不同。

參與漢光電腦兵推的人員，都須接受憲兵的安全檢查。（取自國防部發言人臉書）漢光兵推分為攻擊軍（紅軍）、防衛軍（藍軍），並非以分出勝負為目的，而是透過實戰化情境，磨練參與者決策與應變能力，同時驗證聯合作戰等成效。不過，國防部長顧立雄12日出席統裁官會議時透露，防衛軍已靈活運用戰術戰法，海空協力達成一次成功的聯合作戰，後續攻擊軍應營造高張力戰場情境，誘導防衛軍實施演練，防衛軍也要配合攻擊軍的行動方案，磨練削弱戰略等執行成效。漢光電腦兵推日夜不間斷，官兵正在交接。（取自國防部發言人臉書）

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