為空軍新戰機採購下盤大棋 印尼有意加入土耳其「可汗」戰機計畫

土耳其2019年因故退出美國F-35戰機計畫後，便全力推動自製的「可汗」第五代戰機研發，而印尼總統普拉伯沃10日表示有意加入該計畫，使這款新型五代機未來有對外出口的潛力。（土耳其航太工業官方X帳號）

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土耳其航太印尼分部開幕 「可汗」KAAN戰機或成該國空軍新選項

〔記者陳治程／綜合報導〕印尼前國防部長、現任總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）日前展開中東五國訪問行程，雙邊政經合作關係；而在土耳其停留期間，普拉伯沃與該國總統艾多根（Recep Tayyip Erdogan）會晤後在聯合記者會上指出，印尼不只有意聯手土國共同研發潛艦，更對現正進行的「可汗」 （KAAN）戰機計畫表達高度興趣，展現該國現代化建軍的遠大企圖心。

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印尼國營通訊社《安塔拉》（ANTARA）11日報導，印尼總統普拉伯沃10日與土耳其總統艾多根會面共商經貿合作，雙方事後召開聯合記者會說明談話成果；普拉伯沃表示，印尼有意與該國共同研發潛艦、「可汗」第五代戰機。記者會中雖無此共識的進一步資訊，但普拉伯沃透露，雙方目前初步同意以合資國防公司（joint-venture defense company）推動合作。

印尼前國防部長、現任總統普拉伯沃10日會晤土耳其總統艾多根（Recep Tayyip Erdogan），並召開記者會說明相談成果。（印尼總統普拉伯沃官方X帳號）

報導指出，普拉伯沃本次中東行計共訪問五國，分別為阿聯酋（UAE）、土耳其、埃及、卡達和約旦；由於印尼和土國有意簽署「全面區域經濟合作夥伴協議」（CEPA），在談成先期的優惠貿易協定（PTA）後，本次會晤也是兩國深化合作關係的重要象徵。

而本次記者會主角之一的「可汗」匿蹤戰機，是土耳其2019年因故退出美國F-35戰機計畫後，現正自研的新一代空戰儎台，該機去（2024）年2月首飛，至今已完成多次地面滑行、發動機測試，預劃2028年起陸續交付；而製造商「土耳其航太工業」（TAI）去年8月就已在印尼當地開設辦公室，初期雖未聚焦「可汗」戰機，但當時就引發多家外媒對此合作的臆測。

圖為法國達梭航太的「飆風」戰機。印尼表態採購42架同型機，並已於2022年至2024年間，分6、18、18三批次簽定採購合約，為南韓KF-21戰機外第二款拍板下訂新型戰機。（法國達梭航太官網）

曾任國防部長的普拉伯沃，過去三年間不遺餘力推動印尼軍隊現代化，除了早在2010年開始合作的南韓KF-21戰機、2023年還和美國波音簽署F-15EX戰機採購的合作備忘錄，去年初更完成42架「飆風」戰機的簽約採購，現在更將版圖擴至土耳其「可汗」戰機上，可謂野心勃勃；但由於該國先前曾因南韓戰機研發費支付困難而遭調降技轉比例，因此，「可汗」計畫的後續合作是否順利，仍有待觀察。

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