血洗宗教節日！俄軍轟炸蘇梅至少34死117傷15童罹難 國際齊聲譴責

俄羅斯兩枚彈道飛彈週日上午襲擊烏克蘭北部城市蘇梅。（法新社）

黃其豪／核稿編輯

飛彈於當地時間上午約10時15分擊中蘇梅州立大學及其會議中心周邊地區。（法新社）

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯兩枚彈道飛彈週日上午襲擊烏克蘭北部城市蘇梅（Sumy），造成至少34人死亡、117人受傷，其中包括15名兒童。這起攻擊被烏克蘭官員形容為自年初以來最致命的襲擊事件。

綜合外媒報導，飛彈於當地時間上午約10時15分擊中蘇梅州立大學及其會議中心周邊地區。烏方表示，飛彈搭載集束彈藥，具廣泛殺傷力，目標明顯針對人群。襲擊發生時，許多民眾正準備參加「棕枝主日」（Palm Sunday）活動。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）譴責這是「惡棍才會做的事」。

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內政部長克利緬科（Ihor Klymenko）指出：「當時街上擠滿人潮，還有許多民眾在車內、公車上或建築物中。」現場畫面顯示街道血跡斑斑，車輛燒毀變形，樹木也被炸斷。據悉，傷者中包括一名剛出生的女嬰，澤倫斯基表示，醫護人員正全力搶救所有傷患。

市民斯米爾諾娃（Svitlana Smirnova）受訪時哽咽提到，一位朋友在被炸毀的公車上重傷，目前仍在加護病房搶救。總統幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）表示，俄方此舉明顯是要「盡可能殺死更多平民」。外交部副部長西比哈（Andrii Sybiha）也表示，基輔當局正將此次「戰爭罪行」的所有證據與國際夥伴共享。

烏克蘭當局統計，襲擊造成20棟建築物受損，包括4所學校、咖啡館、商店與5棟住宅大樓，另有10輛汽車及電車被炸毀。蘇梅代理市長科布薩爾（Artem Kobzar）宣布，自週一起全市哀悼三天。

國際社會對襲擊迅速反應。德國總理蕭茲（Olaf Scholz）在社群平台發文指出，這次攻擊「揭示了俄羅斯口中的『和平意願』有多空洞」。美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）則表示哀悼，並稱這是對西方持續施壓的重要提醒。英國首相施凱爾（Sir Keir Starmer）與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）也同步譴責俄羅斯，要求即刻停火。

蘇梅距俄邊境僅25公里，人口約25萬，戰爭以來成為重要軍事據點。這起襲擊發生在美國特使魏科夫（Steve Witkoff）上週五於聖彼得堡與俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）會晤、討論和平協議後不久。

另據俄國防部稱，烏方曾在前一日對俄國能源設施發動兩次攻擊，但對蘇梅事件未有任何評論。俄方一貫否認以平民為攻擊目標。

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