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軍武 > 軍情動態 > 國際軍情

俄空襲烏大城蘇梅釀34死 馬克宏批草菅人命：國際應向俄施壓

2025/04/14 11:23

俄羅斯13日用彈道飛彈空襲烏國大城蘇梅，現已造成34人死亡。（法新社）俄羅斯13日用彈道飛彈空襲烏國大城蘇梅，現已造成34人死亡。（法新社）〔記者涂鉅旻／綜合報導〕俄羅斯13日向烏克蘭東北部大城蘇梅（Sumy）市中心發射彈道飛彈，現已造成34人死亡、數百人受傷，由於死傷者多為平民，引發西方陣營領導人強烈抨擊。法國總統馬克宏譴責，俄羅斯此舉草菅人命、無視國際法與美國總統川普的外交努力，呼籲國際社會立即向莫斯科施壓，迫使俄國停火。

綜合外電報導，烏克蘭政府指稱，俄羅斯2個飛彈旅朝蘇梅發射2枚伊斯坎德爾-M彈道飛彈，導致蘇梅當地多名民眾死傷。烏克蘭總統澤倫斯基斥責，這是烏克蘭今年以來遭受最致命的襲擊，呼籲國際社會務必積極對莫斯科採取更強硬措施。

法國總統馬克宏。（歐新社檔案照）法國總統馬克宏。（歐新社檔案照）美國月前致力於促使烏、俄停戰，為美軍退役中將的美國總統特使凱洛格（Joseph Kellogg Jr）也抨擊，俄軍此舉已跨越了道德底線，他也確性這種極具針對性的行動是錯誤的，這也是川普努力想要結束烏俄戰爭的原因。

馬克宏則表示，俄羅斯彈道飛彈襲擊造成多名平民傷亡，其中包括兒童。各界皆知，這場戰爭由俄羅斯一手挑起，俄軍的行動更凸顯俄國選擇想繼續打仗，公然草菅人命、無視國際法與川普的外交努力。他也呼籲國際立即採取措施向俄國施壓，迫使俄國接受停火，法國與合作夥伴攜手為實現這個目標努力。

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