美軍新利器？3D列印「地獄犬」自殺無人機拚量產

康明斯航太透過「地獄犬」滯空攻擊彈藥的飛行測試，驗證該技術已準備就緒，可投入今年的陸軍競標。（圖取自Cummings Aerospace官網）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國康明斯航太 （Cummings Aerospace） 已準備就緒，可於鄰近阿拉巴馬州紅石兵工廠 （Redstone Arsenal） 的新廠房，對其「地獄犬」 （Hellhound） 滯空攻擊彈藥展開小批量生產。

《美國國防新聞週刊》 （Defense News） 報導，該公司執行長希拉·康明斯 （Sheila Cummings） 表示，公司不僅完成飛行器開發，更已達到生產整備等級七 （MRL 7） ，意味著明確的生產流程與作業規範已建立。

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紅石兵工廠是美國陸軍航空計畫與測試的核心樞紐，康明斯航太於2021年選址於此，便是著眼於大規模生產此類武器系統的需求。根據資料，「地獄犬」重量不到11.5公斤，最高時速超過563公里，僅用一半燃料即可飛行逾20公里，是該公司首個完整開發的武器系統。

康明斯航太成立於2009年，為美國原住民女性擁有的小型企業，專精於航太工程設計、開發與維護。

今年夏季，「地獄犬」將參與多場演示活動，對象包括美國特種作戰單位、海軍，並將赴英國展示。康明斯指出，每次演示約需12至14架，主要目的是藉此驗證並完善生產流程，為後續量產奠定基礎。

此舉亦呼應美軍武器採購模式的轉變，現更加重視廠商的規模化生產能力與供應鏈穩定性。康明斯航太已完成其渦輪噴射引擎驅動、採用3D列印製造的「地獄犬」S3 型 （單兵便攜式） 飛行測試，正準備投入美國陸軍「低空潛行與打擊彈藥」 （LASSO） 計畫競標。該競標要求初期即需生產35架原型機，總數達135架，對生產能力是一大考驗。

康明斯認為，烏克蘭戰爭及印太緊張局勢，凸顯了確保產能與管理供應鏈風險的迫切性。「地獄犬」因此採用模組化設計與開放系統架構，並大量使用商用 3D 列印技術及市售標準零件，確保能從多家供應商取得，以降低成本與風險。

為滿足未來可能的更大需求，康明斯航太考慮授權設計給其他供應商以擴大產能。其亨茨維爾 （Huntsville） 廠房的目標是達到每月至少生產100架「地獄犬」的水準，並視需求進一步提升。「現今市場不只要創新技術，更要證明你能規模化生產，」康明斯總結道，「我們正致力於此。」

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