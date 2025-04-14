有要停戰嗎？ 美印太司令重申朝、俄「互利共生」軍援衝擊印太和平

圖為北韓軍隊的洲際彈道飛彈發射車。（美聯社資料照；北韓朝中社）

〔記者陳治程／綜合報導〕俄烏戰爭爆發逾三年，儘管美國總統川普介入調停，但斡旋不順衝擊北約盟友互信，也影響美軍在西太平洋的戰力部署。美軍印太司令帕帕羅上將（Admiral Samuel J. Paparo Jr.）日前在美國參議院軍事委員會聽證會警告，指出北韓以彈道飛彈、短程飛彈等武器，持續向俄羅斯換取先進軍備的「互利共生」，對印太威脅仍在擴大中。

美軍印太司令帕帕羅上將美東時間10日出席美國參議院軍事委員會聽證會。他在會中表示，北韓至今已援助成千上萬的榴彈砲、數百枚短程飛彈，協助俄羅斯打擊烏克蘭，並用以向其換取地對空飛彈系統等先進軍備；他強調，朝、俄間透過軍援「互利共生」，藉此截長補短，強化自身國防的不足之處。

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美軍印太司令帕帕羅上將（Admiral Samuel J. Paparo Jr.）美東時間4月10日出席參議院軍事委員會聽證會，就2026年國防授權法案的駐韓美軍、印太戰略部分進行聽證說明。（擷自美國聯邦參議院軍事委員會影片）

南韓《朝鮮日報》今（14）日引述南韓國防研究院報告指出，從去（2024）年被證實派兵俄境開始，北韓便陸續以鐵道、船運等方式向俄羅斯提供122公厘、152公厘砲、反裝甲飛彈、KN-23短程彈道飛彈等多款武器，作為向俄羅斯換得太空為衛星、核動力潛艦等戰略武器的核心技術。

報導指出，俄羅斯接收的北韓軍援估值高達27.4兆韓圜（約新台幣5759.4億元），而北韓獲得的相應部分則上看9千億韓圜（約新台幣189.18億元）之譜。

南韓情報機構資料證實，北韓2024年被證實出兵俄羅斯以來，過去數月便持續向其提供多項彈藥和重型軍備，換許戰略武器技術。圖為烏克蘭的BM-21多管火箭發射車，隸屬第47機械化旅。（烏克蘭國防部官方X帳號 @DefenceU）

「Defence Blog」報導則引述帕帕羅言論寫道，雖然兩國間相互軍援的情報早已被證實，但帕帕羅作為美軍印太司令，本次對此現象的陳述不只詳細，也凸顯出外界對朝、俄同盟所帶來的區域威脅效應。

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