漢光兵推有美退役上將任總長顧問？國防部：台美軍事交流按計畫執行

國防部長顧立雄12日出席國軍「漢光41號演習」電腦輔助指揮所演習統裁官會議。（圖：軍聞社）

〔記者黃靖媗／台北報導〕軍方現正進行漢光41號兵推，軍方內部傳出，本次漢光41號兵推中，美方派遣前駐韓聯軍司令陸軍退役四星上將羅伯特．艾布蘭（Robert B.Abrams）擔任資深觀察員（Senior Observer），並擔任參謀總長梅家樹上將的「顧問」。對此，國防部表示，台美軍事交流均按年度計畫正常執行，國防部一貫原則，係不評論個案。

國防部2月舉辦「漢光41號演習」高階幹部圖上兵推時，軍方第一時間發布的照片就顯示，國防部長顧立雄的左手邊，擺放美軍印太司令部聯參少將巴傑隆（Jay M. Bargeron）的名牌。

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軍方內部也傳出，本次漢光41號兵推美方派遣前駐韓聯軍司令陸軍退役四星上將羅伯特．艾布蘭，出任此次漢光兵棋推演的資深觀察員，首次在漢光兵推中以參謀本部編制，擔任參謀總長梅家樹的「顧問」。

國防部回應指出，台美軍事交流均按年度計畫正常執行，國防部一貫原則，係不評論個案。

「漢光41號」電腦輔助指揮所演習，自本月5日至18日登場。（圖擷取自國防部發言人臉書）

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