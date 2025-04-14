M1戰車力拼在今年下半年成軍 美軍名將艾布蘭後人出席盛典可期

陸軍向美國採購108M1A2T戰車，首批38輛於去年底抵台，陸軍正進行換裝訓練，規劃在今年下半年通過實彈射擊等各項驗測後成軍。國軍新購M1A2T戰車預計於下半年成軍。（資料照，國防部提供）

〔記者羅添斌／台北報導〕陸軍向美國採購108M1A2T戰車，首批38輛於去年底抵台，陸軍正進行換裝訓練，規劃在今年下半年通過實彈射擊等各項驗測後成軍。軍方人士今天指出，我國首個M1戰車部隊舉行成軍典禮時，除將邀請歷任裝訓部指揮官參盛會，也將邀請多位美方代表來台與會，不排除邀請美國名將艾布蘭將軍的後人來台。

M1戰車（M1 Abrams）的名稱是以美國陸軍裝甲兵名將克雷頓.艾布蘭（Creighton Williams Abrams, Jr.）上將致敬取名，艾布蘭將軍育有三子，除長子為准將，次子、三子都是官拜四星上將，退役前分別擔任陸軍訓準部司令、駐韓美軍司令官。

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軍方現正進行漢光41號兵推，軍方內部還傳出，本次漢光41號兵推中，美方派遣前駐韓聯軍司令陸軍退役四星上將羅伯特．艾布蘭（Robert B.Abrams）擔任資深觀察員（Senior Observer），並擔任參謀總長梅家樹上將的「顧問」。這位羅伯特．艾布蘭上將就是美國陸軍名將克雷頓.艾布蘭的三子。

退役將領郭力升曾在其臉書發文指出，艾布蘭將軍育有三子，虎父無犬子。2011年時，他在華府擔任駐美陸軍武官，期間艾布蘭將軍的長子--艾布蘭三世准將，曾前來辦公室與他商談合作事宜。 當時，艾布蘭三世准將已退役多年，正擔任國家陸軍博物館的籌備處主任。由於，深信國軍終將會獲得M1主力戰車，於是對艾布蘭三世准將表示，如日後我國第一個M1艾布蘭戰車部隊成軍典禮時，是否能邀請其來台觀禮，共襄盛舉呢？艾布蘭三世准將很豪爽的一口答應，並透露當年美軍首批輛M1艾步蘭戰車出廠時，軍方有特別邀請母親艾布蘭夫人出席交車典禮，並由她擲瓶啟用！未來，此事若能成真，必然會很有意義。

郭力升說，1974年，艾布蘭上將在擔任美國陸軍參謀長任內，因癌症去世享年59歲，為了紀念他的貢獻，美陸軍特別將研發中的新一代主力戰車，命名為「艾布蘭」。1991年、2003年兩次波斯灣戰爭，美軍的艾布蘭戰車，打垮了伊拉克配備俄式戰車的裝甲部隊，幾乎沒有遭遇到能抗衡對手，顯示其優異的性能。

他說，國軍籌建獲得M1戰車，起源於2001年陳鎮湘總司令任內，但因諸多因素，計畫未能實現，直到陸軍裝甲兵出身的嚴德發部長任內，才通過獲得預算，且終於在2018年川普總統任內，同意供售我國108輛M1A2T 「艾布蘭」戰車，得以逐次接替老舊的CM11「勇虎」與M60A3 主力戰車。

軍方內部傳出，本次漢光41號兵推中，美方派遣前駐韓聯軍司令陸軍退役四星上將羅伯特．艾布蘭（Robert B.Abrams）擔任資深觀察員（Senior Observer），並擔任參謀總長梅家樹上將的「顧問」。（圖：美國駐韓聯軍司令部網站）

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