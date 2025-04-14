美軍3D列印無人機蜂群練兵 鎖定「極低價」複製戰場威脅

圖為美軍在國家訓練中心（NTC）以無人機蜂群模擬空中威脅。為使這類貼近實戰的對抗訓練更普及且成本更低，陸軍正積極推動3D列印廉價無人機計畫。（圖：美國陸軍）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美軍師法烏克蘭戰場經驗，正透過3D列印技術打造廉價的無人機「靶機」大軍，專供第一線士兵進行更逼真的空中蜂群威脅對抗訓練。

據《Breaking Defense》報導，美國陸軍高層證實，此舉旨在以「極低成本」快速複製潛在敵軍的空中威脅模式，目前正小規模試產，並將在數月內決定是否擴大生產規模，以全面強化部隊的戰場防禦與反制能力。

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陸軍未來司令部（Army Futures Command）司令詹姆斯·雷尼上將（Gen. James Rainey）直言，當前最迫切的需求，是讓第一線部隊，無論是操作布萊德雷戰鬥車或戰車的單位，在自家的駐地進行實彈射擊等常規訓練時，就能直接面對並有效處理來自模擬無人機蜂群的威脅。他斬釘截鐵地表示，實現此目標的關鍵在於成本必須壓到最低，這些訓練用的無人機價格得要「低到離譜」，完全「不需要那些花俏昂貴的（Gucci）攝影機或感測器」。

報導指出，這種著重以超低成本快速複製戰場威脅的思維，顯然是受到烏克蘭與緬甸戰場經驗的啟發，當地已大量運用3D列印等方式製造並實戰部署低成本的攻擊無人機。

這項被內部稱為「衝刺計畫」的專案，由經驗豐富的第101空降師與陸軍物資司令部（AMC）攜手攜手執行。AMC代理司令莫漢中將（Lt. Gen. Christopher Mohan）透露，目前計畫處於起步階段，每週約能生產10架重量低於9公斤的第一類小型無人機。生產流程採分工合作，由伊利諾州的岩島兵工廠（Rock Island Arsenal）利用3D列印製造機身骨架，再運送至賓州的托比哈納陸軍機廠（Tobyhanna Army Depot）進行電子設備的整合組裝。

莫漢中將指出，既然初步已證明小規模生產技術上可行，接下來的關鍵就是決定是否以及如何擴大產能。他預估，陸軍將在未來幾個月內做出最終決策。一旦決定擴大生產，技術路線可能從目前的3D列印，轉向產能效率更高的「射出成型」（injection molding）技術。

莫漢中將估計，採用射出成型後，月產量有潛力一舉提升至一萬架規模。這些大量生產的廉價無人機，將優先部署於國家訓練中心（NTC）與聯合戰備訓練中心（JRTC）等大型演訓基地，讓輪訓部隊能進行更貼近實戰環境的密集反制演練。

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