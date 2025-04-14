ARTISAN艦載相列雷達完成安裝 「承德軍艦」性能提升明年完成

軍方人士今天指出，承德軍艦各項改裝工程陸續完工，除了已安裝國造「華陽」垂直發射系統之外，向英國採購的ARTISAN 3D艦載相列雷達（如圖），日前也已完成安裝。（圖：取自BAE系統公司官網）

〔記者羅添斌／台北報導〕海軍6艘康定級巡防艦計畫進行戰鬥系統性能提升計畫，由舷號「1208」的承德艦擔任首艘改裝艦，軍方人士今天指出，承德軍艦各項改裝工程陸續完工，除了已安裝國造「華陽」垂直發射系統之外，向英國採購的ARTISAN 3D艦載相列雷達，日前也已完成安裝。

他表示，承德軍艦性能提升工程最快可在今年年底丶明年初完工，並以一年的時間驗證完成並且符合海軍作戰需求後，2027年再啟動後續5艘艦的戰鬥系統性能提升，全案（6艘）預估至2030年完成。

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海軍124艦隊現有6艘康定級巡防艦，其原型為法國拉法葉級巡防艦，我國向法國採購時，並未搭配法系武裝，而是以美系與國造軍備自行整合。雖該艦掛載的國造「雄風二型」反艦飛彈仍具一定戰力，唯裝設於B砲位的4聯裝「海欉樹」防空飛彈已趨於老舊，8公里射程僅能滿足單艦「點防空」需求。因此，軍方規劃換裝國造「海劍二」防空飛彈，搭配「華陽」垂直發射系統，大幅強化該艦防空戰力。

根據國防部預算書揭示內容，海軍自2022年至2030年編列431億5990萬元預算，進行6艘康定級艦戰鬥系統性能提升案，除了武器系統之外，艦載雷達的更換也是重點之一。康定級艦對空搜索雷達亦可能換裝為與新一代「輕型巡防艦」同款的ARTISAN 3D （997型）雷達，不僅可大幅提升防空與反飛彈能力，也因垂直發射系統藏於艦身之內，而非如「海欉樹」防空飛彈外露，可使該艦的匿蹤性能更趨於「原廠設定」。

軍方人士今天指出，ARTISAN 3D相列雷達目前已在英國海軍多款軍艦上使用，包括伊麗莎白女王號航空母艦及其姐妹艦威爾斯親王號丶多型新銳驅逐艦上都使用這項中程雷達裝備，Artisan雷達能夠偵測小到網球的物體，並以高效率的速度偵蒐25公里遠的目標，並可以同時在不同空層範圍內同時監測丶掌握900多個目標的動向，並消除相當於1萬個手機訊號的無線電干擾。

康定級巡防艦承德艦正進行性能提升，該艦2023年曾參與敦睦艦隊任務。（資料照，海軍艦指部提供）

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