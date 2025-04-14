中國頻秀肌肉試探川普 印太盟友憂美「大交易」犧牲台灣

衛星影像顯示，3月25日在中國廣東省外海，三艘中國駁船透過可延伸的橋樑連接，此為針對台灣的潛在未來侵略武力的一部分。（法新社）

〔編譯陳成良／綜合報導〕 英國《衛報》14日分析指出，中國近期在印太地區動作頻頻，從軍演、新型登陸艇到海底電纜切割器，除威懾鄰國外，更意在試探美國總統川普的反應與底線。

這篇分析提到，短短五週內，中國便在澳洲、台灣及越南門前舉行實彈演習，測試可用於兩棲攻擊台灣的新型登陸駁船，並展示了具備切斷他國網路能力的海底電纜切割工具（一種尚無其他國家承認擁有的裝備）。專家認為，中國正藉此向區域鄰國傳遞其霸權訊息，同時也在觀察美國川普政府的思路。

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自川普上任以來，其政府的中國策略主要聚焦於關稅並發動貿易戰，對於北京在印太海域日增的挑釁行為，先前大多保持沉默。但此情況正開始轉變。美國國務院四月初譴責北京針對台灣的「挑釁軍事活動與言論」，指其近期在台海未預告的軍演規模擴大，日益逼近實際入侵。此前，美國防長赫格塞斯甫訪問該區，向日、菲保證美國將持續協防，並重申美對台現狀立場不變。

然而，美國的印太盟友更渴望聽到川普本人的承諾，但他對台灣等議題的態度仍不明朗，甚至拒絕表態。其處理烏克蘭停火談判與關稅問題的隨性作風，讓外界難以相信他對任何全球事務有連貫的長期策略。

澳洲戰略政策研究所資深分析師戴維斯（Malcolm Davis）在接受時分析：「中國人正觀察川普政府，看能把底線推到多遠。」他預期中國將持續升高台海演習強度，並針對菲、日等有領土爭議的國家。

戴維斯指出，中國可能更不惜升高對峙風險，例如衝撞菲律賓船隻，「目標是恫嚇馬尼拉接受中國的利益。」據一名前國務院官員向衛《衛報》透露，川普政府高層對於美軍應介入印太多深、保護台灣到何種程度，存在分歧，形成不同陣營爭奪影響力的「宮廷政治」。但川普本人究竟站在哪一邊，外界無從得知。

澳洲智庫「羅伊國際政策研究院」（Lowy Institute）國際安全計畫主任羅傑文（Sam Roggeveen）表示，雖然川普政府內確有一派希望減少對歐關注，但「完全不清楚他是否同意將更多資源投入亞洲」。北京將密切關注川普的動向，若俄羅斯總統普廷能以經濟利益換取烏克蘭土地與川普達成「大交易」，北京或試圖在台灣問題上如法炮製，這已引發美國盟友的焦慮。

美國智庫「亞洲集團」（The Asia Group）主管舒赫-佩吉（Jenny Schuch-Page）說，即便只是與中國達成「大交易」的可能性，都足以讓東南亞國家憂心自身處境。

同時，前美國外交官、亞洲協會政策研究所（Asia Society Policy Institute）副總裁羅素（Danny Russel）憂心，川普政府大幅裁撤包括中情局（CIA）中國研究員在內的情報人員，是在「國家安全與經濟利益亟需清晰判斷之際蒙蔽自己」，無異於「自毀長城」，並可能讓這些專家被中國吸收。他並批評停止資助自由亞洲電台（RFA），如同「在資訊領域單方面解除武裝」。這些舉動對依賴美國情報分享的澳洲等盟友尤其構成安全隱憂。

美國總統川普（中）同框國務卿魯比歐（左）、國防部長赫格塞斯（右）。（美聯社）

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