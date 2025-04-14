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軍武 > 軍情動態 > 國際軍情

豹2神話破滅？德軍：援烏戰車遇維修、無人機雙重挑戰

2025/04/14 17:59

在烏克蘭札波羅熱（Zaporizhia）地區的豹2戰車。（法新社）在烏克蘭札波羅熱（Zaporizhia）地區的豹2戰車。（法新社）

［編譯陳成良／綜合報導］德國國防部一份內部評估坦承，備受期待的豹2（Leopard 2）主力戰車在烏克蘭實戰表現不如預期。根據外洩機密紀錄，德軍駐基輔武官揭露，烏軍操作這款精密重武器時，正應對維修困難與易遭無人機攻擊等嚴峻挑戰。

英國《電訊報》14日報導，這批共18輛的豹2戰車，是德國總理蕭茲（Olaf Scholz）在經歷數月國內外壓力與激烈辯論後，於2023年拍板援助烏克蘭的。當時這項決定是在美國承諾提供艾布蘭（Abrams）戰車後才做出。

設計高度複雜 難戰地維修

然而，根據德國媒體取得的會議紀錄，前線的烏克蘭士兵發現豹2的實戰效用有限。紀錄直指，如同多數戰車，豹2易受無人機打擊，但其高度複雜的設計讓戰地維修幾乎不可能，受損車輛往往需長途後送至烏西甚至波蘭的專業廠房，導致維修時間冗長。這些瓶頸迫使烏軍常將豹2降格為「高級自走砲」，難以執行其關鍵的突擊任務。

位於柏林的歐洲韌性倡議中心（European Resilience Initiative Center）執行主任蘇姆萊尼（Sergej Sumlenny）點出，德援數量過少是核心問題。「只要一、兩輛進入維修，烏克蘭的豹2戰力就大打折扣。」自2022年起頻繁穿梭前線的他補充，豹2並非為缺乏空中支援的烏克蘭戰場而設計。他更批評德國戰後工程師「沒見過戰爭」，設計思維傾向過度複雜，反而不如經歷過二戰那代人設計的舊型裝備來得實用。

德國國防專家從烏克蘭經驗中看到警訊。綠黨國防發言人南尼（Sara Nanni）強調，德國軍備採購不能再「少量精緻」，必須考量戰損與維修期，預備足夠數量的備用系統。該紀錄也顯示，作為烏克蘭第二大軍援國，德國其他援助系統亦非完美，如部分防空系統就面臨彈藥庫存不足問題，暴露了後勤挑戰。

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