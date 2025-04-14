衛星直擊尺寸曝光！ 北韓南浦船廠密建「史上最大最先進」戰艦

星影像顯示北韓南浦船廠內正在建造的大型軍艦，據信是該國最大、最先進的戰艦。（圖取自Maxar Technologies專頁）

〔記者陳成良／綜合報導〕最新衛星影像顯示，北韓疑似正在建造其史上最大、技術最先進的軍艦。這艘巨艦的規模遠超領導人金正恩現役海軍艦隊中的任何船艦。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，這組影像由獨立衛星公司馬薩爾科技（Maxar Technologies）與行星實驗室（Planet Labs）於4月6日拍攝，顯示該艦位於北韓西岸、首都平壤西南約60公里的南浦海軍造船廠。專家觀察，船艦仍在加裝武器與內部系統，推測可能是一艘配備垂直發射系統（VLS）的飛彈巡防艦（FFG），能攻擊陸上與海上目標。

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美國智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）分析師貝穆德斯（Joseph Bermudez Jr.）指出，這艘軍艦長約140公尺，堪稱北韓有史以來最大的水面作戰艦艇。相較之下，美國海軍伯克級神盾驅逐艦（Arleigh Burke-class）長約154公尺。

北韓官媒「朝鮮中央電視台」（KCTV）去年底公布的畫面顯示，領導人金正恩視察一艘正在建造的新軍艦。（翻攝自KCTV）

金正恩政權近年不顧聯合國嚴厲制裁，加速推動軍事現代化，開發新式武器並測試射程可達美國本土的洲際彈道飛彈（ICBM）。分析人士認為，自烏克蘭戰爭爆發後，北韓與俄羅斯關係升溫，莫斯科可能暗中提供技術支援。退休南韓海軍將領金德基表示，俄方或許正協助平壤開發這艘巡防艦所需的飛彈系統。

北韓官媒「朝鮮中央電視台」（KCTV）去年底播報勞動黨年終會議時，也曾曝光該艦畫面，顯示金正恩親自視察進度，並透露軍艦配備垂直發射單元與相位陣列雷達（phased-array radar），追蹤與鎖定目標的能力顯著提升。

然而，專家對其實際戰力存疑。前美國海軍上校、駐夏威夷分析師舒斯特（Carl Schuster）強調，現代軍艦需整合通訊、電子與感測技術，北韓恐難以勝任。南韓國會情報委員會成員金炳基也質疑平壤是否具備足夠資源與技術，維持如此先進的大型艦艇。反觀金德基則警告，若北韓成功為其搭載今年1月試射的極音速飛彈，將對區域安全構成「扭轉局勢的威脅」。舒斯特預估，新艦上層結構與武器系統尚未完工，距離海試尚需一年以上。

美國國防情報局（DIA）2021年報告顯示，北韓海軍擁有約400艘巡邏艦與70艘潛艦，但多數老舊，僅具近岸防禦能力。國際戰略研究所（IISS）分析師鄧普西（Joseph Dempsey）指出，平壤現役主力僅剩兩艘1970年代建造的羅津級（Najin-class）巡防艦，早已落伍。

即便如此，金正恩積極推進海軍現代化，除水面艦艇外，還同步發展潛射彈道飛彈與潛艦，並計畫興建可停泊大型艦艇的海軍基地。南韓議員柳墉元透露，北韓在新浦與清津）等地船廠，疑似正建造核動力潛艦與其他大型艦艇。

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