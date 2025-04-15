俄彈道飛彈襲烏釀34死 歐洲譴責普廷「嘲弄川普善意」

烏克蘭蘇米市遭兩枚俄羅斯飛彈襲擊，造成大量人員傷亡、建築毀損。（法新社）

首次上稿 04-14 22:14

更新時間 04-15 06:40

〔編譯林家宇／綜合報導〕俄羅斯13日發射飛彈攻擊烏克蘭東北部鄰近烏俄邊界的蘇米州（Sumy Oblast）首府蘇米市，造成包括兒童在內的至少34人喪生。這是烏國今年以來死傷最慘重的攻擊事件之一，引發歐洲各國領袖撻伐，認為這是對致力於斡旋烏俄停戰的美國總統川普的嘲弄，更是戰爭罪行。

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俄軍發射的兩枚彈道飛彈擊中蘇米市中心，34名罹難者包括2名兒童，另有包括15名兒童在內119人受傷。據烏克蘭國防部情報總局（GUR）說法，俄軍使用的是「伊斯坎德-M」（Iskander-M/KN-23）飛彈。

川普特使魏科夫日前才在聖彼得堡會見俄國總統普廷，推動烏俄停戰。川普在「空軍一號」上向媒體表示，「我認為這是一起可怕的事件。我被告知他們犯了錯誤……」。被記者追問「錯誤」的確切意思時，川普回答「他們犯了錯…你們得去問他們」，但未說明「他們」是指烏克蘭或俄羅斯。

法國總統馬克宏表示，對蘇米的空襲展現出「俄羅斯對人命、國際法和川普總統外交努力的公然漠視」。

波蘭外交部長席科斯基14日表示，希望川普及其政府會將普廷的行徑視為「對美方善意的嘲弄」。捷克總統帕維爾表示，此事證明莫斯科無意尋求和平，「若不對俄國施加更大壓力，局勢不會改變」。

烏克蘭總統澤倫斯基接受美國哥倫比亞廣播公司（CBS）訪問時，力勸川普訪問烏克蘭，「請在做出任何決定和任何形式的協商前，來看一看遭到摧毀和罹難的民眾、戰士、醫院、教堂和孩子們」。俄國國防部14日則聲稱，攻擊目標是烏軍高階軍官舉行會議處，並指控烏方將民眾當成人肉盾牌。

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