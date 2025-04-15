又槓上！澤倫斯基批美副總統范斯受俄論述影響「為普廷辯護」

2月28日，烏克蘭總統澤倫斯基訪問白宮與美國總統川普會談，在美國副總統范斯發言後火藥味升高，最終不歡而散。（路透）

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭總統澤倫斯基近日受訪時，罕見點名批評美國副總統范斯（JD Vance），指其受俄論述影響、為俄羅斯總統普廷辯護。這是兩人二月白宮激烈交鋒後，最嚴厲的公開抨擊。

美國政治新聞網站《Politico》歐洲版報導，澤倫斯基在美國哥倫比亞廣播公司（CBS）知名新聞節目「60分鐘」（60 Minutes）14日播出的專訪中指出，部分美國官員正成為俄羅斯假訊息的受害者，散播關於戰爭起源的「扭曲現實」。

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他坦言：「我認為，令人遺憾的是，俄羅斯的論述正在美國佔上風。」他並強調，此現象「說明了俄羅斯資訊政策對美國、對美國政治及美國政治人物的巨大影響力」。

澤倫斯基接著將矛頭明確指向范斯，指控他「某種程度上在為（俄國總統）普廷的行動辯護」。他回憶起二月在白宮橢圓形辦公室那場氣氛緊繃的對話，當時他試圖向范斯闡明基本立場：「你不能尋求中間立場。一方是侵略者，一方是受害者。俄羅斯人是侵略者，而我們是受害者。」他強調，理解這點至關重要。

然而，范斯在那次會面中對澤倫斯基的態度頗有微詞。范斯不僅認為澤倫斯基堅稱莫斯科不會遵守任何談判達成停火協議的看法「不尊重人」，更指責他對於美國提供的大量援助未表達足夠的感激之情。

當澤倫斯基邀請范斯親自訪問烏克蘭，以見證俄羅斯入侵所造成的慘重破壞時，這位副總統斷然拒絕，甚至反控澤倫斯基只是在安排一場「宣傳之旅」。此次澤倫斯基透過國際媒體的公開批評，無疑讓兩人間的緊張關係再度浮上檯面，並引發外界關注。

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