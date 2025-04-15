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澤倫斯基想買愛國者飛彈 川普拒絕：不該向強你20倍對手開戰

2025/04/15 10:35

美國總統川普（右）當眾拒絕烏克蘭採購愛國者防空飛彈系統的請求，竟還指責澤倫斯基（左）「你不能對一個比你大二十倍的對手開戰，然後指望別人給你一些飛彈來幫你」。圖為澤倫斯基2月28日到白宮會見川普，雙方當眾爆發爭執。（法新社資料照）美國總統川普（右）當眾拒絕烏克蘭採購愛國者防空飛彈系統的請求，竟還指責澤倫斯基（左）「你不能對一個比你大二十倍的對手開戰，然後指望別人給你一些飛彈來幫你」。圖為澤倫斯基2月28日到白宮會見川普，雙方當眾爆發爭執。（法新社資料照）

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯2022年2月24日以「特殊軍事行動」名義大舉入侵烏克蘭，直到近日美國總統川普有意調停下，仍多次空襲烏國造成傷亡，烏克蘭總統澤倫斯基欲向美購買「愛國者」防空飛彈系統為了增強防空，不過遭川普拒絕，還被川普指責「你不能對一個比你大二十倍的對手開戰，然後指望別人給你一些飛彈來幫你」。

綜合外媒報導，澤倫斯基表示，烏克蘭計畫購買10套「愛國者」防空飛彈系統，他指出，這要花150億美元，他們將準備付這筆錢、為所有東西付錢；澤倫斯基透露，已經向川普提出此方案，「向川普總統清楚地說明了我們能做什麼」。

不過，川普當地時間14日在白宮橢圓形辦公室會見薩爾瓦多總統布格磊（Nayib Bukele）時，被記者問到此事，他當眾表態拒絕，還批評澤倫斯基：「他總是想購買飛彈。聽著，當你發動一場戰爭時，你得知道自己能贏得這場戰爭。你不該對一個比你強大20倍的對手開戰，然後指望別人給你一些飛彈來幫你。」

川普還進一步批評，認為烏俄戰爭要歸咎澤倫斯基、俄羅斯總統普廷及前美國總統拜登等3人，稱該為此事負責的「我們說普廷是第一。但我們要說拜登，這傢伙對他在做什麼一無所知，是第二號人物。還有澤倫斯基。我所能做的是盡力阻止這一切。」

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