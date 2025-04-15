鬧完台灣再擾日本 中國4軍艦穿越鹿兒島南方海域

日本防衛省統合幕僚監部偵獲中國解放軍海軍815型偵察艦「玉衡星號」。（取自日本防衛省統合幕僚監部）〔記者涂鉅旻／台北報導〕中國解放軍月初對台發動「海峽雷霆2025A」軍演，近期則在日本南方海域有所動作。日本防衛省統合幕僚監部昨（14）日公布，日本自衛隊偵獲2艘作戰艦、1艘偵察艦與1艘情報蒐集艦，通過九州鹿兒島南方海域，自衛隊派出海、空兵力嚴密監控中國軍艦動態。

日本防衛省統合幕僚監部14日表示，海上自衛隊11日晚間8點左右，在九州鹿兒島縣南方的沖永良部島西方130公里處，發現中國3艘軍艦的蹤跡，分別為052C型驅逐艦「長春號」（舷號150）、054A型護衛艦（等同我國巡防艦）「揚州號」（舷號578），以及903型補給艦「千島湖號」（舷號886），取道大隅海峽進入太平洋。

日本防衛省統合幕僚監部偵獲中國解放軍海軍052C型驅逐艦「長春號」（舷號150）、054A型護衛艦（等同我國巡防艦）「揚州號」（舷號578），以及903型補給艦「千島湖號」（舷號886）。（取自日本防衛省統合幕僚監部）隨後，日本防衛省統合幕僚監部翌日下午3點掌握，解放軍海軍815型偵察艦「玉衡星號」，在鹿兒島縣橫當島西南方60公里處出沒，並通過橫當島與奄美大島間海域，進入太平洋。對此，日本自衛隊派出P-1偵察機、水面艦等嚴密監控。

中國815型偵察艦搭載球型雷達，可長距離偵測飛彈動態，還具備參數蒐集、電子干擾等性能。這型軍艦在上月底、本月初之際，也在台灣東部海域現身，日本防衛省1日表示，815型偵察艦「開陽星號」隨「山東號」航空母艦，一同於我國東南方海域活動。日本防衛省統合幕僚監部偵獲中國解放軍052C型驅逐艦「長春號」（舷號150）、054A型護衛艦（等同我國巡防艦）「揚州號」（舷號578），以及903型補給艦「千島湖號」（舷號886），從九州南方海域進入太平洋。（取自日本防衛省統合幕僚監部）

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