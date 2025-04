惡夢招募真相！中國戰俘揭俄軍騙局：與招募廣告內容不符

2名在烏克蘭東部戰場被俘的中國士兵,近日在烏克蘭軍方情報部門舉行的新聞發布會上揭露俄軍透過社群媒體招募外國戰鬥人員的內情。(圖翻攝自X/@ZMiST_Ua)

郭顏慧/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕兩名在烏克蘭東部戰場被俘的中國籍士兵,近日在烏克蘭軍方情報部門舉行的新聞發布會上,揭露俄軍透過社群媒體招募外國戰鬥人員的內情。他們指控俄羅斯軍方以高薪承諾作誘餌,實則讓外籍傭兵在前線承受極差的生活與待遇,與招募廣告中承諾的內容大相逕庭。

綜合外媒報導,被俘的兩人分別為王冠榮(Wang Guanjung,音譯)與張仁博(Zhang Renbo,音譯),前者於頓涅茨克地區被第157獨立機械化旅拘留,後者則遭第81空降突擊旅俘虜。他們的拘捕影片已於4月8日公開。兩人強調,自己與中國官方無任何關聯,純粹是被社群平台上吸引人的廣告所誤導,誤信俄軍提供的報酬與待遇。

王冠榮表示,他是透過TikTok看到招募資訊,張仁博則透露,去年12月20日以旅遊名義抵達莫斯科,隨後被一則承諾200萬盧布(約新台幣78萬元)酬勞的廣告所吸引。他們說,相較於中國國內每月10萬至13萬盧布(約新台幣3.9萬至5.1萬)的平均薪資,俄方開出的20萬至25萬盧布待遇(約新台幣7.8萬至9.8萬元)令人心動。王冠榮還指出,他在招募中心見到來自哈薩克、迦納和伊拉克等多國的外籍志願兵。

然而,兩人抵達前線不久便被俘,皆聲稱未曾參與任何殺害行動。張仁博表示,他是在4月5日的無人機與砲火密集攻擊中被逮捕。王冠榮則描述,營區環境極為惡劣,「我們工作到凌晨,只能獲得一小撮生米」,與先前北韓士兵對俄軍糧食短缺的抱怨如出一轍。他們還提到,軍營缺乏穩定供水與電力,張仁博則透露,即使手中有俄方發的銀行卡儲存了20萬盧布軍餉,也無法使用,「手機和銀行卡常被拿走,對方還會說是拿去買油或充電器。」

兩人皆坦言,返國後恐將面臨處罰,但仍盼望能回到中國。王冠榮特別對潛在渴望前往俄羅斯的中國人發出警告:「不要相信俄羅斯人。俄羅斯沒那麼強,烏克蘭也沒那麼弱。最好遠離戰爭,別被騙去送死。」

烏克蘭總統澤倫斯基早前曾聲稱,至少有155名中國公民在替俄羅斯作戰,並要求中國政府說明立場。中國外交部則否認此說法,並表示中方已提醒國民避免介入任何一方的軍事行動,強調中國始終是烏克蘭和平的堅定支持者。

目前,這兩名中國籍傭兵已接受烏克蘭安全部門初步訊問,並在基輔以戰俘身分被拘留。

⚡️ Captured Chinese POWs spoke at a press conference in Kyiv about how Russia sent them to the frontlines. pic.twitter.com/O1pRr38KeO