借鑑俄烏戰爭 關指部聯兵營下車戰鬥演練加入反無人機應處

陸軍關指部聯兵1營官兵下車戰鬥後，手持反無人機干擾槍實施對空警戒。（取自青年日報）

〔記者陳治程／綜合報導〕陸軍關渡地區指揮部（下稱關指部）為厚植整體防衛作戰能量，近日實施作戰任務演練，期間，訓練部隊以「外防突襲、內防突變」為原則，先後演練敵機臨空、無人機應處及小部隊作戰等課目，期透過實戰化演練，提升整體戰備能力。

此次接受演練的部隊為關指部聯兵1營，官兵先是自雲豹甲車下車戰鬥，並由戰備部隊長指揮，形成警戒狀態的戰鬥隊形，交互掩護的同時執行搜索、警戒；後續則模擬灘岸出現可疑目標，聯兵營官兵迅速進入壕溝對外警戒，力求機動應變。

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另一方面，該營官兵也演練敵機臨空、無人機襲擾等情形，其中針對無人機襲擾，官兵迅速運用地形、地物掩蔽，並拿出干擾槍演練反制無人機，搭配20機砲對空警戒、追瞄敵機動態。

關指部聯兵1營官兵實施小部隊作戰，進行搜索任務演練。（取自青年日報）

「下車戰鬥」為現代機械化步兵的主要作戰方式，指的是步兵乘坐裝甲戰鬥車前往指定地點，並視任務地點環境、敵情威脅，採取相對應隊形遂行警戒和作戰。隨著無人機戰術運用持續深化，現代戰場的無人機不只能投入情監偵（ISR）任務，也具備直接攻擊人員的能力，使步兵反無人機作為成為戰場保命的新課題。

俄烏戰場讓世界看到無人機的作戰潛力，從情監偵到前線攻擊，對於作戰人員和高價值資展的威脅不言而喻。圖為烏克蘭地面部隊第5獨立突擊旅，運用無人機投彈打擊對俄軍下車戰鬥步兵之情形。（擷自烏軍第5獨立突擊旅官方Telegram影片）

參與此次戰備演訓的關指部聯兵1營機步1連連長張上尉表示，部隊透過實戰化訓練，能逐步強化作戰思維，提升個人本職學能；步1連徐源傑上士則分享，作為士兵領導幹部，他會利用每次演練時機，教導官兵如何正確用槍，在官兵戰技上給予指導，他也期許自己能持續精進戰術、戰法，稱職扮演國人的堅實後盾。

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