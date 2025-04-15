日本近岸巡邏艦開造 艦艉甲板可起降無人機強化情監偵

為強化濱海監視和早期預警能量，日本防衛省現正委由日本海洋聯合（JMU）建造前四艘近岸巡邏艦，預計今年底、明年初先後下水，後年正式服役。（擷自日本防衛省防衛裝備廳官方文件）

〔記者陳治程／綜合報導〕為提升濱海監視、早期預警能力，日本防衛省前（2023）年拍板定案的新型近海巡邏艦（OPV），現已在神奈川縣境內展開建造工作，全案預劃建造12艘，首批4艘目前正在建造中，可望於今（2025）年底至明（2026）年初先後下水，後（2027）年率先服役。

軍聞網站「Naval News」報導指出，日本防衛省近期出版的公關刊物指出，日本自衛隊委由宣布「日本海洋聯合」（JMU）建造的近岸巡邏艦（OPV），首批4艘今年2月已在該公司的在橫濱市廠區展開；報導寫道，這4艘艦將分批完工、先後下水，頭二艘預計今年11月下水，後二艘則在明（2026）年3月下水，並在後（2027）年正式服役。

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根據日本防衛省防衛裝備廳（ATLA）公開資訊，這款近岸巡邏艦排水量約1920噸、搭載全柴聯合動力主機（CODLAD），最大航速不小於20節（約時速37公里）；主武器為一門30公厘機砲，艦艉則設有起降甲板，但有高機率會作為無人機部署之用。

根據日本防衛省預算規劃，海自將採購6架V-BAT無人機，作為新型近岸巡邏艦的空中儎台。（美國Shield AI公司官網）

美國國防科技公司「Shield AI」今年一月曾宣布，將為日本生產V-BAT無人飛行載具，協助日本海上自衛隊（JMSDF）使其整合現役水面艦，強化情監偵（ISR）能力。根據今年財年預算，日本防衛省將編列40億日元（約新台幣9064萬）預算，買入6架同型機與近海巡邏艦互為搭配。

報導進一步寫道，防衛省指出，近岸巡邏艦的運作將高度自動化、無人化，因此，這類船的人員編制也將比多用途護衛艦（FFM）少，僅需30人即可，將日本海自缺人的衝擊減到最小，有效遂行海上監視與警戒任務。

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