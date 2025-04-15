美軍神秘「670」彈藥謎底揭曉 原來是最新版「郊狼」反無人機飛彈

美國陸軍未來司令部去（2024）年在測試先進軍事科技的「聚合計畫」中，以M2裝布戰鬥車為儎台，發射了一枚代號670的武器，有外媒近日向製造商詢問，證實這是一枚最新型的「郊狼 LE SR」反無人機飛彈。（美軍DVIDS網站）

〔記者陳治程／綜合報導〕美軍近年加大研發、部署攻擊無人機與反無人機系統，建構反制新興威脅的現代作戰能力，而在美軍官方日前公開的一張照片中可見，美國陸軍以M2裝步戰鬥車為儎台，低調發射一枚名為「670」的地對空武器，但沒有任何進一步資訊；有外媒進一步詢問得知，該武器就是日前才在直升機上成功試射的「郊狼LE SR」反無人機飛彈。

這道謎團源自美軍未來司令部去（2024）年在「聚合計畫」（Project Convergence）先進軍事科技測試拍下的照片，當中可見一輛M2「布萊德雷」裝步戰鬥車，以拖式飛彈管發射一枚代號「670」的地對空武器。經軍聞網站《戰區》（The War Zone）向RTX（原雷神）公司查證，該枚飛彈實際上是一枚「郊狼 LE SR」（Coyote LE SR）反無人機飛彈。

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一架貝爾407直升機，今（2025）年稍早成功試射一枚「郊狼 LE SR」反無人機飛彈。（美國RTX公司官網）

「郊狼」為該公司研發的「空射效應」（Launched Effect）系列產品，而本文所提的「郊狼 LE SR」即為該產品第三批次（Block 3）構型；該構型除M2裝步戰鬥車外，上（3）月也順利掛載至貝爾407（Bell 407）直升機上試射，而美國海軍也計畫將「郊狼」帶上水面艦，用於攔截胡塞武裝在紅海活動的無人機。

《戰區》報導進一步分析，隨著設計演進，最初的「郊狼」（Block I）也已和第二、第三批次構型有明顯不同，前者裝有彈出式機翼、尾翼，並搭載電力推進馬達，如同攻擊無人機，而後者外型則更接近飛彈；該產品功能也隨著外型變化，從最初的攻擊無人機，逐步衍生出監偵、電戰和信號中繼等任務能力。

圖為一輛搭載拖式飛彈發射器的「史崔克」輪式裝甲車，隸屬美國駐歐陸軍的第2騎兵團（2nd Cavalry Regiment）。（美軍DVIDS網站）

該報導認為，若「郊狼」能與現有的拖式飛彈系統整合，對於美陸軍裝甲部隊而言有所助益，諸如現役的「史崔克」（Stryker）輪式裝甲車、拖式飛彈悍馬車，以及步兵單位使用的陸基三腳架發射器等，都具備部署該武器的潛力。

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