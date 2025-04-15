德國AI打擊無人機OWE-V亮相 烏克蘭實戰驗證抗干擾

OWE-V是根據烏克蘭武裝部隊的直接反饋所開發，具備垂直起降（VTOL）能力，作戰半徑達100公里，並搭載先進的AI目標鎖定系統。（取自STARK官網）〔編譯陳成良／綜合報導〕歐洲國防新創公司STARK於4月14日發表其最新研發的「單向效應器—垂直型」（One Way Effector–Vertical, OWE-V）無人機。這款具備人工智慧（AI）導引能力的打擊無人機，在正式亮相前，已於烏克蘭成功通過實戰測試。

軍聞網站Defence Blog報導，OWE-V是根據烏克蘭武裝部隊的直接反饋開發，具備垂直起降（VTOL）能力，作戰半徑達100公里，並搭載先進的AI目標鎖定系統。STARK公司表示，這款無人機特別針對克服電子作戰威脅而設計，同時允許操作員在飛行途中將其召回，以最大程度降低附帶損害。



曾任北約創新部門主管、現任STARK執行董事的洛克伍德（Philip Lockwood）強調，用為昨日戰爭設計的系統無法贏得明日衝突，OWE-V體現了公司為滿足前線需求而持續創新的承諾。

STARK指出，OWE-V採用模組化架構，支援持續的軟、硬體升級，使操作員在高威脅環境中擁有更高的適應性。該無人機已在烏克蘭經歷廣泛的實地試驗，其在複雜電磁環境下的表現，直接影響並塑造了最終的設計。公司在聲明中強調，OWE-V針對無需跑道的快速部署進行優化，適合支援隱蔽行動，並提升戰場的部署彈性。



STARK表示，此系統是STARK為因應俄羅斯入侵烏克蘭，向北約及歐洲夥伴提供可大規模生產嚇阻系統，這一項更宏大願景的一部分。

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該公司同時表示，此平台允許執行可重複使用的訓練任務，因為無人機能在飛行中途被召回。這項能力結合其垂直起降特性，顯著降低了操作成本與後勤負擔。STARK公司成立於2024年，總部位於柏林與慕尼黑，旨在重塑歐洲國防生產模式，並已加入開發橫跨陸、海、空、太空領域無人系統的UXS聯盟網絡。

報導中指出，OWE-V的推出，正值北約東翼前線無人機作戰型態快速演變之際。隨著俄羅斯在烏克蘭增加使用無人系統，歐洲盟國正加速發展被形容為從北極延伸至黑海的「無人機長城」（drone wall）。洛克伍德補充道，這套新系統讓保護北約十億公民的目標更近一步，並能為烏克蘭爭取自由的戰鬥提供決定性優勢。STARK已表示，計畫於今年稍晚在歐洲各地的設施展開規模化生產。

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