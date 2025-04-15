粉專紀錄共機擾我金門周邊空域 還嗆「已進入火力範圍」

國軍戰機監控中國轟炸機。（資料照，國防部提供）〔記者蔡宗憲／屏東報導〕中國解放軍戰機再度襲擾金門周邊空域，軍事粉專記錄到，中方透過廣播嗆聲：「你（我方）已進入我火力範圍，我要求你調轉離開，否則，後果自負！」國軍對此則展現高度專業與克制。

軍事粉專「Taiwan Adiz」記錄，國軍對於共機嗆聲回應：「我們正進行例行訓練。」面對共機持續挑釁，國軍堅守崗位，捍衛國家主權，毫不退讓。

粉專認為，金門位處兩岸敏感地帶，近年共機頻繁越界挑釁，意圖製造緊張氛圍。國防部官員表示，中共此舉不僅威脅區域和平，也暴露其霸權心態。國軍已提升戒備層級，結合海、空軍聯合作戰能力，隨時應對任何突發狀況。

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國軍的沉著應對獲得民眾肯定，網友紛紛留言支持：「國軍好樣的！守護台灣不退縮！」粉專分析，中共近期加大對台軍事施壓，企圖測試我方底線，但國軍堅定立場與精良訓練，已有效遏制對方囂張氣焰。呼籲全民團結，支持國軍捍衛家園，共同守護台灣自由民主的生活方式。

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