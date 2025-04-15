洛馬擴充愛國者飛彈產能 未來可能取代「標二」成艦載防空選項

美國海軍伯克級神盾驅逐艦「法拉格特號」（USS Farragut, DDG-99）2023年成功試射「愛國者3型」增程型飛彈。（取自洛克希德馬丁官網）〔記者涂鉅旻／綜合報導〕美國軍工巨擘洛克希德．馬丁持續擴充愛國者飛彈的產能，今年計畫再提高20％產量，達到每年600枚飛彈的水準。根據外國軍聞網站報導，洛馬高層評估，考量艦載「標準二型 」飛彈趨於老舊，洛馬已與美國海軍合作，研究美軍神盾驅逐艦搭載愛國者飛彈，取代標二飛彈的潛力。

愛國者飛彈為多國使用的防空武器系統，以我國為例，空軍防空暨飛彈指揮部現操作「愛國者三型」飛彈之外，也正向美國籌購「愛三增程型」（PAC-3 MSE）強化空防實力，前者的射高約24公里，後者則可達45公里以上，可有效攔截敵軍彈道飛彈、巡弋飛彈或高價值飛行器。

考量愛國者飛彈的暢銷與運用彈性，洛馬原本每年約量產500枚愛國者飛彈，當前產能則獲得進一步擴充，軍聞網站《戰區》（The War Zone）報導，洛馬的愛國者飛彈年產量已達600枚左右，且在烏克蘭、中東地區充分運用，獲得不俗的成效。

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洛馬飛彈與火力控制計畫副執行長曼格（Chris Mang）表示，美國海軍艦艇搭載的「標準二型」防空飛彈已逐漸被淘汰，先進的「標準六型」飛彈雖然可以攔截敵軍飛彈，甚至可充當打擊地面與海上目標的攻擊武器，但其高空飛行特性，可能使防空範圍出現缺口。相較之下，愛國者飛彈具備靈活性，具備裝入神盾驅逐艦的垂直發射系統潛力，也更具備成本效益。

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