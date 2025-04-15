川普再嗆澤倫斯基！稱其與拜登、普廷同為戰爭禍首

烏克蘭總統澤倫斯基（左）和美國總統川普（右）2月28日在白宮會談發生激烈口角。（路透）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統川普週一回應烏克蘭總統澤倫斯基提議購買美製愛國者（Patriot）防空系統一事時，語出驚人地暗示澤倫斯基「挑起了戰爭」。川普在白宮會晤薩爾瓦多總統布格磊（Nayib Bukele）時發表上述言論，同時將戰爭責任歸咎於俄、烏、美三方。

據《烏克蘭真理報》報導，當被問及是否討論過澤倫斯基購買愛國者系統的提議時，川普諷刺稱這位烏克蘭總統「總是在尋求購買飛彈」。他接著說：「聽著，當你發動一場戰爭，你得知道你能打贏，對吧？你不該對一個體量是你20倍的對手開戰，然後才指望別人給你一些飛彈。」這番話顯然是對澤倫斯基請求援助的批評。

請繼續往下閱讀...

川普隨後不忘自我標榜，稱是他提供了烏克蘭「標槍」（Javelin）反戰爭飛彈，才讓烏軍「贏得了他們第一場大仗，用標槍摧毀了那些陷入泥沼的坦克」。他還重提舊時說法：「當時他們（烏克蘭人）有句話：歐巴馬給他們床單，川普給他們標槍。」藉此凸顯自己對烏克蘭的「實際」貢獻。

報導中提到，澤倫斯基先前曾明確表示，烏克蘭準備好以150億美元（約新台幣4865億元）向美國購買10套愛國者系統，並指歐洲夥伴願意協助融資。諷刺的是，川普本人在今年三月才承諾，會就為烏克蘭尋找愛國者防空系統來源一事與澤倫斯基合作。如今的言論顯然與先前的表態有所矛盾。

在同場會談中，川普進一步將戰爭爆發的責任擴大。他重申在其總統任內，「普廷根本不會提起」對烏戰爭，並指責其前任拜登未能透過「降低油價」來阻止戰爭。他宣稱：「這場戰爭是拜登的戰爭，我正試圖阻止它。」

川普更直指，這場戰爭本不該發生：「拜登本可阻止它，澤倫斯基本可阻止它，而普廷則不該發動它。」他做出結論：「每個人都有責任。」川普甚至表示，有「數百萬人因為三個人而喪生」，並將責任排序為：普廷第一，對狀況毫無頭緒的拜登第二，再來是澤倫斯基。

儘管嚴詞批評，川普仍表示他的目標是「阻止殺戮」，並暗示「很快就會有一些非常好的提議」。這番話為他未來可能提出的解決方案留下伏筆，但具體內容仍不明朗。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法