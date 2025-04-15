經國號掛空射雄三 中科院、漢翔月底起攜手在中部外海測試

軍事迷3月直擊，IDF戰機的機翼下方掛載2枚雄三飛彈模擬彈升空。（資料照，陳姓航迷提供）〔記者涂鉅旻／台北報導〕以「雄鷲專案」為名的空射型雄三反艦飛彈在日前曝光後，各界對其後續測試感到好奇，根據漁業署「射擊通報」網站最新公告資訊，中科院、漢翔預計自4月28日至5月28日間，在台灣中部外海進行275加侖裝水油箱拋投測試，研判應為經國號戰機模擬掛載空射雄三的相關驗證。

根據漁業署「射擊通報」網站公布資訊，中科院、漢翔公司自4月28日至5月28日之間，選擇在上午、下午時間派機升空，在中部外海實施「275加侖裝水油箱」的飛機拋投測試，拋投數量約3到5枚。由於中科院、漢翔分別為飛彈與經國號戰機的研製單位，因此研判可能為空射雄三飛彈相關測試。

事實上，經國號戰機月前已掛載空射雄三飛彈飛行，軍事迷直擊，空射雄三的彈體明顯大幅縮小，進氣口及尾翼等外觀，均與已經服役的陸射、艦射型雄三飛彈不同，且彈體尾部似乎無發動機噴嘴等結構，也讓外界猜測，這型彈可能為純粹測試氣動力外型的模擬彈。

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空射雄三飛彈為「雄風三型」反艦飛彈的衍生型，比起現役空射「魚叉」反艦飛彈，更有了超音速飛行的優勢，將大幅壓縮敵軍船艦的反應時間。陸射、艦射版雄三飛彈的射程約150公里，增程型傳可達400公里，空射型的飛彈性能雖不明朗，但戰機若自高空發射飛彈，射程可能比陸射、艦射版來得遠。

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