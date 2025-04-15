日艦將訪中國協助翻修的柬埔寨雲壤基地 日防相要這個港口更開放

雲壤海軍基地位於柬埔寨施亞努省，由中國資助翻修，本月6日完工重新啟用。（歐新社資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕日本防衛大臣中谷元15日透露，海上自衛隊（海自）艦艇本月19日至22日將停靠柬埔寨西南部的雲壤海軍基地（Ream Naval Base），稱此舉「有利於（雲壤海軍基地）成為更開放港口」。

據《共同社》報導，日本防衛大臣中谷元15日在內閣會議後記者會表示，雲壤海軍基地剛在中國的援助下完成擴建工程；日本防衛省指出，日本艦艇的停靠之舉，是雲壤基地改建後，首次有中國以外的他國艦艇停靠。

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中谷元示警，「中國試圖在海外確保港灣等活動據點，動作變得相當明顯」，他同時表示，海自艦艇停靠「有利於（雲壤海軍基地）成為更開放的港口」。

對此，海自也公布，日本派遣至印度太平洋、中東的2艘掃雷船艦，將首度停靠雲壤海軍基地。《共同社》並指，往後若有機會，海自也會考慮使用這個基地。

雲壤海軍基地位於柬埔寨施亞努省（Sihanoukville），坐落暹羅灣（Gulf of Thailand）畔，由中國資助翻修，本月6日完工啟用，中、柬兩國艦艇7日便在該基地進行操演，項目包括編隊機動，中國海軍艦艇經常輪調當地。

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