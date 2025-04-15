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烏克蘭亮劍！「三叉戟」雷射武器首度曝光 可打5公里無人機

2025/04/15 14:23

烏克蘭首度公開展示國產「三叉戟」（Tryzub）雷射武器系統的操作畫面。圖為安裝在車輛後方的該系統。（影片截圖）烏克蘭首度公開展示國產「三叉戟」（Tryzub）雷射武器系統的操作畫面。圖為安裝在車輛後方的該系統。（影片截圖）

〔編譯陳成良／綜合報導烏克蘭首度公開展示其自主研發的「三叉戟」（Tryzub）雷射武器系統。在近日一場聚焦烏克蘭與歐洲國防工業合作的會議上，烏軍無人機系統部隊指揮官蘇哈列夫斯基（Vadym Sukharevsky）透過視訊連線，展示了該系統的測試畫面，揭開了這款先進武器的神秘面紗。

烏克蘭軍聞媒體《Defence Express》14日報導，曝光的影片片段呈現了「三叉戟」系統的操作介面與人員工作情況，顯示操作員能透過類似搖桿的控制器來導引雷射光束瞄準目標。畫面中也演示了該系統運用「致盲模式」成功反制一架第一人稱視角（FPV）無人機的過程。這次公開無疑證實了烏克蘭在雷射武器領域取得的具體進展。

更引人注目的是，烏克蘭官方首次公布了「三叉戟」系統的詳細作戰效能數據。據稱，該系統可在最遠3公里範圍內直接摧毀來襲的攻擊無人機、航空炸彈、巡弋飛彈乃至彈道飛彈等目標；對於無人機、直升機甚至是定翼戰機的硬殺（摧毀）距離，則可達到5公里。此外，若採取光學致盲（干擾壓制）模式，其有效作用距離更可延伸至10公里，足以對敵方無人機、巡弋飛彈、直升機及戰機的光電感測器造成干擾或損壞。

會議影片中還首次展示了一款名為「短吻鱷9」（Alligator 9）的新型烏克蘭水面無人載具（無人艇），其上搭載了型號為「三叉戟90」（Tryzub 90）的雷射系統，顯示該武器具備反艦作戰的潛力。

關於「三叉戟」雷射系統計畫目前的具體研發或部署階段等其他細節，烏克蘭方面並未透露更多資訊。不過，早在去年底，蘇哈列夫斯基就曾提及烏軍無人機系統部隊正在測試國產雷射武器，當時透露的有效射程數據為「超過2公里」。此次公布的更詳細數據，顯示該武器系統的性能或已獲得顯著提升。

「三叉戟」雷射系統的操作人員透過搖桿與監控螢幕，導引雷射武器。（影片截圖）「三叉戟」雷射系統的操作人員透過搖桿與監控螢幕，導引雷射武器。（影片截圖）

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