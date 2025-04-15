攻擊無人機防不勝防 美陸戰隊宣布「反無人機」裝備將普發各部隊

圖為美軍陸戰隊第15遠征隊官兵，去（2024）年7月在「拳師號」兩棲突擊艦（LHD 4）上，使用「夜戰士S」（Night Fighter S）人攜式反無人機系統，搭配刺針飛彈進行空中威脅反制演練。（美軍陸戰隊官網）

〔記者陳治程／綜合報導〕無人機的戰術應用持續拓展，從情監偵、電戰干擾再到自殺攻擊，其低價高效的作戰效益，已對正規軍隊高價值資產、作戰人員形成不小威脅。現正推動兵力轉型的美軍陸戰隊針對此趨勢，日前宣布將為旗下各級的「空地特遣隊」配賦機動式反無人機系統，一改空防能量只集中特定部隊的現象，全面提升小部隊的野戰自衛能力。

美軍陸戰隊9日新聞稿指出，為強化對空中無人機的反制能力，今（2025）年起將會為各級的「陸戰空地特遣隊」（MAGTF）配賦「人攜式反小型無人機系統」（dismounted counter-sUAS），使陸戰隊員全面擁有偵測、追蹤、辨識，進而用軟、硬殺方式（both kinetic and non-kinetic means）擊落敵新興威脅。

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「陸戰空地特遣隊」是美軍陸戰隊部隊的基本組成，旨在以「空、地一體」概念為基礎，組建能就全球衝突、災難事件快速反應的部隊；該類部隊依兵力規模不同，又可分為小型的「陸戰遠征隊」（MEU）、中型「陸戰遠征旅」（MEB），以及人數最多的陸戰遠征軍（MEF）。

圖為美軍陸戰隊第31陸戰遠征隊（31st MEU），上（3）月於美、日「鐵拳」雙邊演習期間，與日本陸上自衛隊（JGSDF）共同演練兩棲登陸作戰。（美軍DVIDS網站）

不過，因應現正進行中的「兵力轉型」（Force Design）計畫，位於沖繩的第三遠征軍（III MEF）計畫將轄下三支「陸戰隊團」（Marine Regiment）改編陸戰濱海團（MLR），由濱海作戰隊（LCT）、濱海防空營（LAAB）和濱海後勤營（LLB）組成；另將部署3支陸戰遠征隊，以利快反作戰。

美軍陸戰隊表示，現行空防能量多集中於「低域防空營」（Low Altitude Air Defense Battalions, LAAD）及「濱海防空營」的車載系統上，用以反制有人飛機、巡弋飛彈威脅；但在特定的小部隊作戰情境裡，可能有鞭長莫及的問題。因此，讓各級部隊配備原生的反無人機系統，將能有效彌補整體兵力的自我防衛能量，也符合美軍朝向機動、分散式作戰轉型的大方向。

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