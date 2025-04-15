中國空警-700首次飛行照曝光 充滿偵測器意圖加強台海、南海封控

近日在社群媒體流傳的照片顯示，新推出的空警-700預警機，在機身外觀明顯新增了不少偵測器與雷達，外界臆測其可能同時具有追蹤空中、海上和潛在陸地目標的能力，若常態部署東部站區，可能使中共對台海的監控更加嚴密。（圖片擷取自@rheal13760的Ｘ帳號）

〔記者劉宇捷／綜合報導〕中國解放軍海軍傳聞中的新空中預警機「空警-700」，有了新的飛行視角。根據近日在社群媒體流傳的照片顯示，新推出的空警-700雖與現役主力空警-500機身相同，但從機身外觀可見，其明顯新增了不少偵測器與雷達，外界臆測，其可能同時具有追蹤空中、海上和潛在陸地目標的能力，若常態部署東部戰區，可能使中共對台海的監控更加嚴密。

「空警-700」是在「空警-500」上進行大幅度升級，因此，外界認為其是台海常客「空警-500」的後繼機種。無論如何，這款新機的最新飛行視角，近期在網路社群廣為流傳，從圖中可見，它似乎是一種「多元智能」飛機，結合了機載雷達及一系列電光和紅外線偵測器，可能得以追蹤空中、海上和潛在的陸地目標。



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據軍聞網站《戰區》（THE WAR ZONE）分析報導，網傳的中國新型預警機，應為空警-700H（KJ-700H），且顯然是首次在飛行途中被拍攝。相較空警-500，空警-700機尾兩側新設有明顯的長方形整流罩，外界推測，內部裝有側向觀測雷達（SLAR），並採用主動電子掃描陣列（AESA）技術，而機鼻圓錐部也變成多組紅外線光電偵測窗，翼尖與尾部亦裝設了其他偵測天線。

中國書刊上針對空警-700的說明。值得注意側向觀測的AESA雷達，以及機鼻圓錐部多組如紅外線的光電偵測窗。（圖片擷取自@nex_def的Ｘ帳號）

空警-700機背上方可見典型的圓頂式雷達罩（Rotodome），但似乎比空警-500的相同裝備，再更加厚實一些，推測內部可能使用了新的天線；此外，雖然照片中未能捕捉，但據報導，圓盤上方應當還設有衛星通訊（SATCOM）天線。

空警-700預警機的首架原型機於2020年底首次在衛星影像中曝光，至2023年中已有至少3架出沒，並疑似已部署於中國東北地區。作為中型預警平台，空警-700延續空警-200與空警-500系列，可從簡易基地起降，並擁有能夠在前線機場部署的優勢，近年頻繁出現在南海島礁與台灣海峽等戰略熱點，凸顯中共在該地強化區域預警與空中指管能力的企圖。

空警-700預警機可從簡易基地起降並能夠在前線機場部署的優勢，近年頻繁出現在南海島礁與台灣海峽等戰略熱點，凸顯中共在該地強化區域預警與空中指管能力的企圖。（圖片擷取自@shahpas的Ｘ帳號）

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