風向變了？德國準總理梅爾茲鬆口：願提供烏克蘭「金牛座」飛彈

德國「金牛座」（Taurus KEPD 350）巡弋飛彈。（圖取自Taurus Systems GmbH官網）〔編譯陳成良／綜合報導〕德國保守派的「基督教民主聯盟／基督教社會聯盟」（CDU/CSU）領導人、預計5月出任德國新總理的梅爾茨（Friedrich Merz）證實，他準備好在特定條件下，向烏克蘭提供德製「金牛座」（Taurus）長程匿蹤巡弋飛彈。

英國《金融時報》14日引述梅爾茲在一場訪談中的發言，重申其競選期間的立場。他表示，交付德國的金牛座巡弋飛彈給烏克蘭，將對俄羅斯及其軍事計畫施加更大壓力。然而，梅爾茲也明確設定條件強調，德國不會單獨行動，任何交付行動，都必須與已有供應類似飛彈經驗的歐洲北約（NATO）盟邦協調。

梅爾茲13日晚間向德國公共廣播聯盟（ARD）表示：「我們的歐洲夥伴已經在供應巡弋飛彈了。」他認為，德國早該在英國和法國提供其「暴風影」（Storm Shadow）巡弋飛彈的同時採取行動。這些英、法飛彈的成功運用，已協助烏克蘭部隊對俄羅斯在克里米亞的黑海艦隊及其他軍事目標、裝備造成重大損失。

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梅爾茨預計將成為德國二戰後第10任總理。（法新社）梅爾茲補充說，此類武器的交付必須優先與盟邦協調，「英國人正在做，法國人正在做，美國人無論如何也在做。」他如此說道。

除了直接交付飛彈，梅爾茲也暗示，這些巡弋飛彈可用於打擊位於遭俄羅斯佔領的克里米亞俄軍目標，以及俄軍用於運輸軍事裝備的克里米亞大橋（Kerch Bridge）。報導也提及，德國聯邦國防部先前已有計畫採購新一代的「新金牛座」（Taurus Neo）長程巡弋飛彈。

「金牛座」（Taurus KEPD 350）是由德、瑞合資的「金牛座系統公司」（Taurus Systems GmbH）研發的長程空射巡弋飛彈。其最大特色是搭載重達480公斤的「串聯式碉堡剋星彈頭」（德文縮寫MEPHISTO），具備優異的「碉堡剋星」能力，可穿透加固防禦工事。飛彈基礎版射程可達500公里，採次音速低空飛行（約離地30至70公尺），配合先進的多模式導引系統，使其具備高突防性與精準打擊能力。

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